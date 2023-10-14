İsrail ’in Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı son günlerde, sosyal medya üzerinden, "Filistinli Arapların geçmişte Türklere ihanet ettiği" iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, bir paylaşım yaparak iddiaların asılsız olduğunu belgeledi.

🔸 Filistin, geçmişi tarih öncesi döneme uzanan, asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bir beldedir. Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs topraklarını da bünyesinde barındırır ve tarih boyunca gözde bir şehirdir. 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Filistin, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde Siyonizmin hedefi oldu.

🔸 Osmanlı askerlerinin İngiliz ordusuna karşı verdiği çetin savaşların ardından Gazze Şeridi, 1917'de İngiliz işgali altına girdi. İsrail, 1967'de Gazze'yi işgal etmesinden bir yıl sonra bölgeyi kontrol altına alacak pek çok stratejik noktada, Yahudi yerleşim birimi inşa etmeye başladı.

🔸 Gazze Şeridi'nde 23 bin metrekare üzerinde 19 Yahudi yerleşim birimi inşa eden İsrail, 23 bin metrekarelik alanı da inşa etmiş olduğu bu yerleşim birimlerine "güvenli alan" adı altında ilhak etti. Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron, Gazze'de yükselen silahlı direnişle beraber 2003 yılında ilk defa bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasını öngören "Ayrım Planı"nı gündeme getirdi. İsrail, 15 Haziran 2005'te Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşim birimlerini boşaltmak ve bu yerleşim yerlerini yıkarak Gazze'den çekilmek zorunda kaldı. Filistin seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze'de yönetime gelmesi üzerine İsrail, 2 milyona yakın insanın yaşadığı bölgeyi abluka altına aldı.

🔸 Yıllar boyu süregelen ablukada tarihler 7 Ekim 2023'ü gösterdiğinde, Filistinli direniş örgütü Hamas, İsrail genelinde büyük bir askeri operasyon başlattı. Hamas güçleri, Gazze Şeridi'nden İsrail'in yerleşim bölgelerine sızarak roket saldırılarıyla hedef aldı. Bu saldırılar, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi.

🔸 İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasının ardından sosyal medyada, Filistinli Arapların tarihi geçmişte Türklere ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" başlığı ile paylaştığı belgeler ile iddialar çürüttü.

🔸 Tarihi telgraf paylaşımında I. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların, Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.