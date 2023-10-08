Hamas neden İsrail'e karşı harekete geçti?
7 Ekim 2023 tarihinde, Filistinli direniş örgütü Hamas, İsrail genelinde büyük bir askeri operasyon başlattı. Hamas güçleri Gazze Şeridi'nden İsrail'in yerleşim bölgelerine sızarak roket saldırılarıyla hedef aldı. Bu saldırılar, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi. Ancak, Hamas'ın neden şimdi böyle bir operasyon başlattığı sorusu önemliydi. Sizler için Hamas'ın bu harekatının detaylarını araştırdık.
Giriş Tarihi: 08.10.2023
18:09
🔸 Hamas,
Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinin önderliğinde 8 Aralık 1987'de başlayan ilk Filistin intifadasının ardından 14 Aralık'ta kuruldu. İsrail tarafından işgal altında tutulan veya abluka altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösterdi.
🔸 Hamas, İsrail'e karşı gerçekleştirdiği silahlı direniş eylemleriyle tanınmıştır ve 2006 yılında yapılan
parlamento seçimlerinde çoğunluğu kazanmıştır. Ancak, seçimlerin ardından Hamas ile Fetih arasında yaşanan iç çatışmalar, Hamas'ın 2007'de ni kontrol altına almasıyla sona ermiştir. Gazze Şeridi' Hamas, Filistin'in önemli bir coğrafi bölümü olan Gazze Şeridi'ni yönetmektedir.
🔸 Hamas, 1987 yılında
Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kuruldu. 1988 yılındaki siyasi programında Hamas, Filistin'in asla Müslüman olmayanlar tarafından çevrilemeyeceği bir İslam ülkesi olması gerektiğini vurgulayarak, Filistinli Müslümanlar için Filistin'in İsrail'den alınması gereken dini bir görev olduğunu ifade etti.
Hamas neden Aksa Tufanı Harekatı'nı başlattı?
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İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabahı saat 06.30 itibarıyla İsrail'in güneyindeki yerleşim yerlerine geniş çaplı saldırı başlattı. 7 Ekim 2023 İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, saldırının nedenini şeklinde açıkladı, icra edilen "operasyonun" isminin " Mescid-i Aksa'ya radikal İsraillilerin girmesi " olduğunu ifade etti. Aksa Tufanı
🔸 Filistin halkının
yeniden devrim yaptığını ifade eden Dayf, " İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.
İsrail'in Gazze ve Kudüs'ü yıllardır işgal altında tutması
🔸 İsrail'in on yıllardır Gazze ve Kudüs'te sürekli Filistin halkına uyguladığı hukuksuzluk ve şiddet, Filistin halkının öfkesini üzerine çekmiştir.
🔸 İsrail'in Kudüs'ü resmi ve hukuki olmayan bir şekilde başkent ilan etmesi, Gazze şeridinde uyguladığı baskıcı tutumlar Filistin halkını yerlerinden olmasına ve birçoğunun da İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Tüm bu sebepler, Hamas'ı İsrail'e karşı "
Aksa Tufanı Harekatı"na itmiştir.
🔸 Her dinin kutsal saydığı zamanlar ve mekanlar vardır. Kudüs ilahi dinler açısından önemli bir yere sahiptir ve
"kutsal şehir" olarak anılır. Müslümanların si ve ilk kıble i olması bakımından da ayrıca önemli ve kadim bir şehirdir. ikinci mescid
🔸 İslam dini açısından,
Peygamber Efendimizin (SAV), Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklindeki " İsra" olayına ve oradan Miraç'a yükselerek Rabbinin huzuruna çıkmasına tanıklık etmesi açısından Kudüs mühim bir şehirdir.