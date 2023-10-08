Hamas neden İsrail'e karşı harekete geçti?

🔸 Her dinin kutsal saydığı zamanlar ve mekanlar vardır. Kudüs ilahi dinler açısından önemli bir yere sahiptir ve "kutsal şehir" olarak anılır. Müslümanların ilk kıble si ve ikinci mescid i olması bakımından da ayrıca önemli ve kadim bir şehirdir.

🔸 İslam dini açısından, Peygamber Efendimizin (SAV), Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklindeki "İsra" olayına ve oradan Miraç'a yükselerek Rabbinin huzuruna çıkmasına tanıklık etmesi açısından Kudüs mühim bir şehirdir.