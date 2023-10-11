Aksa Tufanı yeni bir intifadanın ayak sesleri olabilir mi?

Betül Sav: Ülkemizde HAMAS yeteri kadar tanınmıyor. Batı medyasında ise terör örgütü olarak geçiyor. Kısaca HAMAS, el-İzzeddin Kassam Tugayları'ndan bahseder misiniz?

◾ Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor: Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), Müslüman Kardeşler'in Filistin koludur. 1978'de el-Mucamma el-İslâmî adlı bir hayır kuruluşu olarak Şeyh Ahmed Yasin tarafından Gazze'de kuruldu. Yürüttüğü gençlik faaliyetleri sayesinde İsrail tarafından asimile edilmeye ve dünyevileştirilmeye çalışılan Gazze gençliğinin İslami uyanışında, Kur'an-ı Kerim'le ve camiyle yeniden buluşmasında etkili oldu.

◾ 1960'larda kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki sol veya milliyetçi hareketlere karşı İslami bir alternatif olarak öne çıkışı, 1980'lerin sonunda işgal altındaki topraklarda Filistin halkının topyekûn isyan ettiği Birinci İntifada yıllarındadır. Hareketin askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları da İntifada sırasında 1990'ların başında kuruldu. Şeyh İzzeddin Kassam kimdir? İngiliz işgalciye karşı gizli bir direniş hareketini örgütlerken 1935'te girdiği çatışmada şehit düşen Filistin silahlı direnişinin sembol ismi bir âlimdir.

Filistin direnişinin abidesi