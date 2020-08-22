Türkiye'de görülmesi gereken 15 antik kent
Ülkemizin her köşesi içerisinde birçok saklı güzellik barındırır. Antik kentler de bunlardan biri... Yurdun dört bir yanında bulunan dünyaca ünlü antik kentler, kültürel zenginliğimize katkı sağlıyor. Türkiye'nin pek çok şehrinde yer alan kentler, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalar olarak ön plana çıkıyor. "Mutlaka görmeniz gereken yerler" serimize
antik kentler ile devam ediyoruz.
Giriş Tarihi: 22.08.2020
09:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
09:38
➡Tatil için en fazla tercih edilen bölgelerden olan
Akdeniz, antik kentleri ve ören yerleriyle de ilgi çekiyor.
🔎Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan ve
Geç Klasik, Helenistik ve ağırlıklı olarak Roma döneminin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti, turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
🔎 Hitit Dönemi'nde varlığını sürdürdüğüne inanılan ve "Parha" diye bilinen kent Roma Dönemi'nde Anadolu'nun en düzenli kentlerinden biri olmuştur.
🔎 Mimarisi ve mermer heykeltıraşlığı ile ünlü olan antik kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan heykeller Antalya Müzesi'ni en önemli heykel müzelerinden biri haline getirmiştir.
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📍Nasıl gidilir?
Perge Örenyeri - Aksu - Antalya
Perge Antik Kenti Antalya şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda bulunan
Aksu ilçesinde yer alır. Aksu dolmuşları ile ulaşılabilir.
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yer alan ve güçlü savunmasıyla Büyük İskender'in alamadığı şehir olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, çok özel yapılar, endemik bitkiler ve yaban hayatıyla ziyaretçilerine başka bir dünyanın kapısını açıyor.
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Termessos Antik Kenti, orman içinde korunan ören yerlerinin en çarpıcılarından biri olup, aynı adı taşıyan Milli Park içinde yer alır.
🔎 Antalya-Korkuteli karayolunun 24'üncü kilometresinden sola tırmanan özel yolla,
Güllük Dağı'ndaki kalıntılara ulaşılabilir.
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Şehrin tarih sahnesine çıkışı Büyük İskender'in İ.Ö.333'de kenti kuşatması ve Termesosluların güçlü bir savunma yaparak kenti teslim etmemesiyle olmuştur.
🔎 İskender'in ölümünden sonra
kent Ptolemy'ler tarafından alınmıştır.
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📍Nasıl gidilir?
Termessos, Döeşemealtı / Antalya
Antalya otobüs terminalinden
Korkuteli minibüsleriyle sapakta inildikten sonra taksiyle veya doğrudan özel araçlarla ulaşılabilir.
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Antik Likya Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara, Büyük İskender'in kuşattığı kentler arasında.
🔎 Romalılar döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Patara'nın, Bizans döneminde de bu önemini sürdürmesi dikkati çekiyor.
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Patara Plajı, tarihi ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunuyor. Kentin kazı çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından sürdürülüyor.
🔎 1988 yılından beri kazıları sürdürülen Patara Antik Kenti, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin yanında
Akdeniz kaplumbağaları Caretta-Carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olması ile de ayrı bir öneme sahiptir.
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Nasıl gidilir?
Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş Köyü'nde yer alır. Kaş'tan ve Kalkan'dan Patara dolmuşları ile ulaşılabilir.
➡ Antalya'nın Demre ilçe merkezi ve civarında yer alan
Myra Antik Kenti, adını üzerine kurulduğu ovadan alıyor.
🔎 Demre Çayı batısındaki ulaşıma elverişli kanal ile şehrin denizle bağlantısı sağlanırken kanalın diğer yanında yer alan Andriake Limanı'ndan da deniz ulaşımı ve ticareti yürütüldü.
🔎 Özellikle Likya Dönemi kaya mezarları, Roma Dönemi tiyatrosu ve Bizans Dönemi Aziz Nikolaos Kilisesi (Noel Baba) ile ünlü Myra'da, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından kazı çalışmaları sürdürülüyor.
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📍Nasıl gidilir?
Patara Antik Kenti, Kaş, Kalkan, Antalya
Bugünkü Demre ilçe merkezi ve civarında yer alan Myra Antik Kenti, aynı adı taşıyan ova üzerinde kurulmuştur. Kaş'tan ve Kalkan'dan Patara dolmuşları ile ulaşılabilir.
➡ Demre ilçesinde Çayağzı mevkisinde yer alan Andriake,
Myra'nın Limanı ve civarındaki yerleşim olarak biliniyor.
🔎 Milattan Önce 200 yıllarında Andriakos Nehri'nin ağzında Andriake isimli bir şehrin olduğu ve Milattan Önce 197'de 3. Antiokhos'un, Antiokheia'dan çıkarak, Ptolemaioslar'ın elinde bulunan yerleri alarak, filosuyla Andriake'ye geldiği rivayet edilir.
🔎 Kent, Myra'nın limanı ve onun oluşturduğu bir yerleşim olarak bilinir.
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📍Nasıl gidilir?
Çayağzı Mevkii, Demre / Antalya
Andriake, Demre kent merkezinden nehir boyunca batıya uzanan asfalt yol üzerinde 5. km'de bulunan Çayağzı mevkiinde yer alır. Demre otobüsleri veya özel araçlarla ulaşılabilir.