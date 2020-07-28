Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken en iyi koylar

Fethiye'ye 31 km mesafede yer alan Kabak Koyu, denize meyilli bir yamaçta, kızılçam ormanları içinde eşsiz bir manzara ve berrak suyuyla ziyaretçilerini karşılar.

Kabak Vadisi-Koyu, içerisinde birçok endemik bitkinin yer aldığı doğal koruma alanlarından birisidir. Likya Yolu, üst Kabak yerleşiminin daha üzerinden vadinin içine doğru yönelse de Kabak Vadisi'nden aşağıya inen bir başka patika ile vadinin tamamını görmek; vadi tabanından tam doğuya doğru, çam ormanı içerisinde yükselerek de ormanın derinliklerinde şelaleleri görmek mümkündür.

Kabak Koyu'nda denize girmek dışında yapabileceğiniz pek çok şey mevcut. Yamaç paraşütü, mağara turu, tekne turu, trekking, şelale yürüyüşü bunlardan birkaçı.