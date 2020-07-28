Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken en iyi koylar
Türkiye'nin birbirinden güzel koyları, kontrollü normalleşme süreciyle yeniden canlanmaya başladı. Her şeyden uzak, sakin ve keyifli tatil için mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda eşsiz zamanlar geçirmek mümkün. Tertemiz denizi ve kumsallarıyla doğaseverlerin de uğrak noktaları arasında yer alan koylardan mutlaka görülmesi gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 28.07.2020
09:28
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
09:35
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan
Gideros Koyu ve Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Koyu, doğanın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğal güzellikleriyle kartpostallık görüntüler sunan koylar, doğaseverleri kendine çekiyor.
İpek Yolu güzergahı kapsamında seyyahlar ağırlayan Cide, bir dönem Rusya ile deniz ticareti gerçekleştiren tüccarların diyarı oldu.
Cide ilçe merkezine
11 kilometre uzaklıktaki Gideros koyunun geçmişi ise MÖ 15. yüzyıla kadar uzanır. Koyun denize açıldığı kısmı çok dar olduğundan pırıl pırıl suyun gayet dingin olduğunu söylemek mümkün.
Ayrıca
henüz keşfedilmemiş destinasyonlar arasında olduğundan suyun ve doğanın güzelliklerini paylaşmanızı gerektirecek yat ve tekne kafilesi bulunmamakta.
Bölge, korunan alanlar kapsamında.📌
Gideros'a deniz ve karayolu ile ulaşmak mümkün. Karadan gelmek isteyenler Bolu - Gerede arasında Yeni Çağ Yolunda
Devrek - Bartın yolunu kullanabilirler. Gideros koyuna İnebolu - Cide arasındaki yoldan ulaşılır.
Dalaman'a 12 km uzaklıktaki korunaklı ve sakin koy olan Sarsala, çamlarla denizin kucaklaştığı, hiçbir yapılaşmanın olmadığı tertemiz deniz ve kumsala sahip.
Bu koy, günümüzde tekne ve yatların mavi yolculuk güzergâhlarının üzerinde en popüler noktalarından biri.
Tekneler, Kapıdağı Yarımadası üzerinde Sarsala, Büngüş, Sıralıbük, Kurşunlu ve Taşyaka (Bedri Rahmi) ve koylara giden mavi yolculuk güzergahını izlemektedir.
Havaalanı yolundan Kapukargın köyü üzerinden geçilerek gidilen orman yolu, Dalaman çayının kollarından Tersakan çayının yanından ve denize bağlantılı kükürtlü birçok gölün çevresinden geçiyor.
Son derece keyifli görüntülerin eşlik ettiği yolculuk Sarsala Koyu'nun zirvesine ulaştığında gerçekten de sarsıcı bir panoramaya dönüşüyor.
Fethiye'ye 31 km mesafede yer alan
Kabak Koyu, denize meyilli bir yamaçta, kızılçam ormanları içinde eşsiz bir manzara ve berrak suyuyla ziyaretçilerini karşılar.
Kabak Vadisi-Koyu, içerisinde birçok endemik bitkinin yer aldığı doğal koruma alanlarından birisidir. Likya Yolu, üst Kabak yerleşiminin daha üzerinden vadinin içine doğru yönelse de Kabak Vadisi'nden aşağıya inen bir başka patika ile vadinin tamamını görmek; vadi tabanından tam doğuya doğru, çam ormanı içerisinde yükselerek de ormanın derinliklerinde şelaleleri görmek mümkündür.
Kabak Koyu'nda denize girmek dışında yapabileceğiniz pek çok şey mevcut. Yamaç paraşütü, mağara turu, tekne turu, trekking, şelale yürüyüşü bunlardan birkaçı.