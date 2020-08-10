Türkiye'nin görülmesi gereken kanyonları

📌 Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ermenek Çayı üzerindeki Nadire Kanyonu eşsiz rengi, çevresindeki bitki örtüsü ve metrelerce uzunluğundaki dik kayalarla doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

✔ Rengi nedeniyle "Turkuaz Gölü" olarak da adlandırılan ve 61 bin 45 kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin 4. büyük baraj gölü olan Ermenek HES Baraj Gölü, yüksekliğiyle de 2. sırada yer alıyor.

✔ Çam, sedir ve meşe ormanlarının içinde bulunan göl, eşsiz rengiyle görenleri adeta büyülüyor.

✔ Göl içerisinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nda, ziyaretçiler tekneyle de gezebiliyor.

✔ Suyun rengi ile gökyüzü ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Türkiye'deki doğa harikası kanyonlarda neler yapabilirsiniz?