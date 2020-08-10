Arama

Menu

Türkiye'nin görülmesi gereken kanyonları

Ülkemizin her bir köşesi içerisinde birer saklı cennet barındırır; denizleri, dağları ve ovalarıyla eşsiz güzellikleri keşfetmemize olanak sağlar. Dünya yüzeyinde nehirlerce oluşturulmuş derin vadiler olarak tanımlanan kanyonlar da bu güzelliklerden sadece biri... Sizler için, ülkemizin dört bir köşesinden görmeniz gereken 8 kanyon hakkında bilgiler derledik.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 09:24
  • 1
  • 16
Karaman, Nadire Kanyonu
Karaman, Nadire Kanyonu

📌 Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ermenek Çayı üzerindeki Nadire Kanyonu eşsiz rengi, çevresindeki bitki örtüsü ve metrelerce uzunluğundaki dik kayalarla doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

✔ Rengi nedeniyle "Turkuaz Gölü" olarak da adlandırılan ve 61 bin 45 kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin 4. büyük baraj gölü olan Ermenek HES Baraj Gölü, yüksekliğiyle de 2. sırada yer alıyor.

Çam, sedir ve meşe ormanlarının içinde bulunan göl, eşsiz rengiyle görenleri adeta büyülüyor.

✔ Göl içerisinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nda, ziyaretçiler tekneyle de gezebiliyor.

✔ Suyun rengi ile gökyüzü ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Türkiye'deki doğa harikası kanyonlarda neler yapabilirsiniz?

  • 2
  • 16

✔ Kaliteli bir tatil arayıında olanlar yaklaşık 4 bin yıllık tarihi bulunan Ermenek'i tercih edebilirler.

📌 Bölgede belediyeye ait yüzme havuzu, tekneler, piknik alanı, lokanta ve kamp alanları bulunuyor.

📌 Kanyonu gezmek tekne ile gidiş dönüş 3 saat sürüyor. Köprüden sonra kanyon devam ediyor. Ama o kısımlara tekneyle gidilemiyor. Bu kısımlar daha keşfedilmiş değil. Burası da profesyonel sporcular için güzergah belirlenerek turizme açılabilir.

  • 3
  • 16
Kastamonu, Valla Kanyonu
Kastamonu, Valla Kanyonu

📌Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, Devrekani Çayı'nın Küre Dağları içinde açmış olduğu enfes bir görüntüye sahip.

Pınarbaşı'nın 26 kilometre kuzeyindeki Muratbaşı Köyü yakınlarında, Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın buluştuğu yerde başlar.

Kuzeyde Cide'ye doğru yaklaşık 10 kilometre uzanan kanyon 800-1200 metre arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahiptir.

✔ Bu kayalıklarda kartal, şahin, akbaba gibi yırtıcı kuşlar bulunur.

❗ Kanyonun içi profesyonel gruplar tarafından ve uygun ekipman olmadan geçilemez.

❗ Ancak girişi ve çıkışında yerel rehberler ile kısa girişler yapılabilir.

  • 4
  • 16

📌 Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan seyir terasları ile son zamanlarda ziyaretçilerin daha çok ilgisini çeker hale geldi.

📌 Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 2018'de 720 metre yükseklikte seyir terası yapıldı. Seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisine inşa edildi.

Valla Kanyonu uzunluğu 12 kilometre olup duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreye kadar ulaşıyor.

❌Kanyon geçiş parkuru tehlikeli ve zorlu olduğundan alan kılavuzu olmadan kanyon geçişi yapılamıyor.

❌ 2010 ve 2012 yıllarında kaybolan ve daha sonra kurtarılan doğa gruplarının olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kanyon, profesyonel ekipler için bile fazlasıyla tehlikeli.

  • 5
  • 16
Malatya, Girmana Kanyonu
Malatya, Girmana Kanyonu

📌Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu, ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

✔ Sarp kayalıklara sahip kanyon, ortasından geçen Kuru Çay ve ağaçların oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerini cezbediyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzakta bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

✔ Kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

✔ Yaz aylarında kayaların arasından geçen suyun sıcaklığının sıfır derecelere düştüğü kanyonda, ziyaretçiler piknik yapma imkanı da buluyor.

Görülmesi gereken 10 antik kent

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN