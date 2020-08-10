Türkiye'nin görülmesi gereken kanyonları
Ülkemizin her bir köşesi içerisinde birer saklı cennet barındırır; denizleri, dağları ve ovalarıyla eşsiz güzellikleri keşfetmemize olanak sağlar. Dünya yüzeyinde nehirlerce oluşturulmuş derin vadiler olarak tanımlanan kanyonlar da bu güzelliklerden sadece biri... Sizler için, ülkemizin dört bir köşesinden görmeniz gereken 8 kanyon hakkında bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 10.08.2020
08:24
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
09:24
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ermenek Çayı üzerindeki Nadire Kanyonu eşsiz rengi, çevresindeki bitki örtüsü ve metrelerce uzunluğundaki dik kayalarla doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu.
✔ Rengi nedeniyle
"Turkuaz Gölü" olarak da adlandırılan ve 61 bin 45 kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin 4. büyük baraj gölü olan yüksekliğiyle de 2. sırada yer alıyor. Ermenek HES Baraj Gölü,
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Çam, sedir ve meşe ormanlarının içinde bulunan göl, eşsiz rengiyle görenleri adeta büyülüyor.
✔ Göl içerisinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nda, ziyaretçiler tekneyle de gezebiliyor.
✔ Suyun rengi ile gökyüzü ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer
250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
Türkiye'deki doğa harikası kanyonlarda neler yapabilirsiniz?
✔ Kaliteli bir tatil arayıında olanlar yaklaşık 4 bin yıllık tarihi bulunan Ermenek'i tercih edebilirler.
📌 Bölgede belediyeye ait yüzme havuzu, tekneler, piknik alanı, lokanta ve kamp alanları bulunuyor.
📌 Kanyonu gezmek tekne ile
gidiş dönüş 3 saat sürüyor. Köprüden sonra kanyon devam ediyor. Ama o kısımlara tekneyle gidilemiyor. Bu kısımlar daha keşfedilmiş değil. Burası da profesyonel sporcular için güzergah belirlenerek turizme açılabilir.
📌Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, Devrekani Çayı'nın Küre Dağları içinde açmış olduğu enfes bir görüntüye sahip.
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Pınarbaşı'nın 26 kilometre kuzeyindeki Muratbaşı Köyü yakınlarında, Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın buluştuğu yerde başlar.
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Kuzeyde Cide'ye doğru yaklaşık 10 kilometre uzanan kanyon 800-1200 metre arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahiptir.
✔ Bu kayalıklarda k
artal, şahin, akbaba gibi yırtıcı kuşlar bulunur.
❗ Kanyonun içi profesyonel gruplar tarafından ve uygun ekipman olmadan geçilemez.
❗ Ancak girişi ve çıkışında yerel rehberler ile kısa girişler yapılabilir.
📌 Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (
DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan seyir terasları ile son zamanlarda ziyaretçilerin daha çok ilgisini çeker hale geldi.
📌 Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 2018'de 720 metre yükseklikte seyir terası yapıldı. Seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisine inşa edildi.
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Valla Kanyonu uzunluğu 12 kilometre olup duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreye kadar ulaşıyor.
❌Kanyon geçiş parkuru tehlikeli ve zorlu olduğundan alan kılavuzu olmadan kanyon geçişi yapılamıyor.
❌ 2010 ve 2012 yıllarında kaybolan ve daha sonra kurtarılan doğa gruplarının olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kanyon,
profesyonel ekipler için bile fazlasıyla tehlikeli.
📌Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken
Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu, ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.
✔ Sarp kayalıklara sahip kanyon, ortasından geçen
Kuru Çay ve ağaçların oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerini cezbediyor.
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İlçe merkezine 20 kilometre uzakta bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.
✔ Kanyon, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.
✔ Yaz aylarında kayaların arasından geçen suyun sıcaklığının sıfır derecelere düştüğü kanyonda,
ziyaretçiler piknik yapma imkanı da buluyor.
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