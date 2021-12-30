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Terim bilgine ne kadar güveniyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Tüm meslek alanlarıyla ve bilim dallarıyla ilgili özel terimlere hakim olmak genel kültürümüz açısından gelişimimize olumlu yönde yardım eder. Terimlerin anlamını bilmek, bir olayın, durumun geçmişine dair bilgi edinmeyi ve var olan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi sağlar. Sizler için bugünkü testimizde terimleri işledik. Sorularda yer alan terim-alan eşleştirmelerine ne kadar hakimsiniz?

Giriş Tarihi: 30.12.2021 21:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 21:56
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"Kort, Let Net, Backhand ve Deuce" terimleri hangi alan ile ilgilidir?
Kort, Let Net, Backhand ve Deuce terimleri hangi alan ile ilgilidir?

"Kort, Let Net, Backhand ve Deuce" terimleri hangi alan ile ilgilidir?

•A)Koşu

•B) Tenis

•C) Yüzme

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"Kroşe, Uppercut, Groggy ve Nakavt" terimleri hangi alan ile ilgilidir?
Kroşe, Uppercut, Groggy ve Nakavt terimleri hangi alan ile ilgilidir?

"Kroşe, Uppercut, Groggy ve Nakavt" terimleri hangi alan ile ilgilidir?

•A) Boks

•B) Jimnastik

•C) Bale

•D) Voleybol

Selçuklu tarihi hakkında bilinmesi gereken terimler

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"Al Dente, Glaze, Marinade ve Sear" terimleri hangi alan ile ilgilidir?
Al Dente, Glaze, Marinade ve Sear terimleri hangi alan ile ilgilidir?

"Al Dente, Glaze, Marinade ve Sear" terimleri hangi alan ile ilgilidir?

•A) Moda

•B) Resim

•C)Gastronomi

•D) Dağcılık

Roman yazmak isteyenlerin bilmesi gereken terimler

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"Defrize, Dekolare, Efile Makas ve Helezon" terimleri hangi alan ile ilgilidir?
Defrize, Dekolare, Efile Makas ve Helezon terimleri hangi alan ile ilgilidir?

"Defrize, Dekolare, Efile Makas ve Helezon" terimleri hangi alan ile ilgilidir?

•A) Makyaj

•B) Terzilik

•C) Kuaför

•D) Gıda

Hadis ilmini anlamanızı kolaylaştıracak terimler

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"Dilatasyon, filiz, Açıt ve Ankraj" terimleri hangi alan ile ilgilidir?
Dilatasyon, filiz, Açıt ve Ankraj terimleri hangi alan ile ilgilidir?

"Dilatasyon, filiz, Açıt ve Ankraj" terimleri hangi alan ile ilgilidir?

•A) Pazarcılık

•B) Mimarlık

•C) Çiçekçilik

•D) Tıp

Vakıflar hakkında bilinmesi gereken 22 terim

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