Terim bilgine ne kadar güveniyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Tüm meslek alanlarıyla ve bilim dallarıyla ilgili özel terimlere hakim olmak genel kültürümüz açısından gelişimimize olumlu yönde yardım eder. Terimlerin anlamını bilmek, bir olayın, durumun geçmişine dair bilgi edinmeyi ve var olan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi sağlar. Sizler için bugünkü testimizde terimleri işledik. Sorularda yer alan terim-alan eşleştirmelerine ne kadar hakimsiniz?