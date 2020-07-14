Vakıflar hakkında bilinmesi gereken 22 terim

Vakıflar, tarih boyunca Müslüman toplumlarda sosyal dayanışmayı güçlendirmede, toplumsal ihtiyaçları karşılamada ve adaleti korumada önemli görevler üstlendi. Yüzyıllar boyunca eğitim, sağlık, barınma gibi hayatın her alanında kişilerin ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladı. Özellikle de Osmanlı'da, kışın abdest alanlara sıcak su temin eden vakıflara kadar geniş hizmet vererek toplumda hayati bir rol oynadılar. Peki, vakıf eserlerini araştırırken hangi terimlerle karşılaşırız? İşte vakıflar hakkında bilmeniz gereken 22 terim…