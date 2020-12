Üniversite öğrencilerinin bilmesi gereken akademik terimler

📌Bulundukları programda, varsa hazırlık sınıfları dışında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş öğrenciler başarılı olmak ve disiplin cezası olarak üniversite ile ilişkileri kesilmiş olmamak koşulu ile, kendi üniversitelerinde veya başka bir üniversitede, asıl programlarına yakın başka bir programa geçiş yapabilirler.

📌Yatay geçiş koşulları ve kontenjanları yönetmelikler doğrultusunda, ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir.

🔎 Nasıl yatay geçiş yapabilirim?

✅Öncelikle öğrencinin devam ettiği bölümün puanına göre geçiş yapabilir. Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekiyor.

✅Yatay geçiş için aranan bir diğer şart ise not ortalamasıdır. Ortalama ile yatay geçiş alan üniversiteler vardır. Genel olarak not ortalamasının yüksek tutulması gerekir. Üniversiteler genellikle 4.0 üzerinden, 3.0 veya 3.50 not ortalaması istiyorlar. Kontenjanlar sınırlıdır.

✅Öğrenciler geçiş yapmak için 1.dönemi tamamlamaları gerekir. Hazırlık 1.öğretim yılından sayılmaz. Önlisans öğrencileri 1.sınıfın,1.dönem yarısı ve 2.dönem yarısında geçiş yapabilirler. Lisans öğrencileri ise ilk iki yarıyıl yani 1.sınıf ile son iki yarıyılına yani 4.sınıf yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

✅Genellikle yatay geçiş imkânı yaz aylarında gerçekleştirilir. Yalnız bu tarihlerde de farklılık gösterilebilir. Bunun için yükseköğretim kurumunun internet sayfasını takip ediniz.

✅Öğrencilerin sadece 2 kez yatay geçiş yapabilme hakları vardır.

✅Bir bölüme geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, o bölüm için verilen kontenjan sayısına göre öğrenci alınır.

✅Açık veya uzaktan öğretim programlarında okuyan öğrenciler örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bunun için, Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 80 ve üzeri olması gerekiyor.