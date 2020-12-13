Üniversite öğrencilerinin bilmesi gereken akademik terimler
Üniversite öğrencileri kovid-19 sürecinden dolayı öğrenimlerini uzaktan eğitimle sürdürüyorlar. Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca birçok akademik terimle karşılaşıyorlar. Üniversite ve kampüs ortamından kopan gençlerin bu terminolojiden de uzak kalmaması için bilmesi gereken akademik terimleri ve bunlara dair en çok merak edilen soru ve cevapları derledik…
Giriş Tarihi: 13.12.2020
11:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
11:22
📌Anabilim veya anasanat dalı en az bir çok yerde birden fazla, biribirine yakın bilim veya sanat dalını kapsayan,eğitim, öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimdir.
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📌Akademik takvimde üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekleme ya da bırakma, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangış-bitiş tarihleri duyurulur.
📌İki farklı lisans programının aynı anda yürütülmesi. Yüksek lisans için aynı durum söz konusu değildir. Aynı anda iki yüksek lisans programının yürütülmesi YÖK tarafından kabul edilmemektedir.
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Nasıl çift anadal yapabilirim?
✅Çift Anadal Programı (ÇAP), lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma şansı sunuyor. Öğrenciler ÇAP ile bir anadal diploma programı ve ikinci bir anadal diploma programının her ikisinden de diploma alma olanağına sahip oluyorlar.
✅Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
✅Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
📌Bulundukları programda, varsa hazırlık sınıfları dışında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş öğrenciler başarılı olmak ve disiplin cezası olarak üniversite ile ilişkileri kesilmiş olmamak koşulu ile, kendi üniversitelerinde veya başka bir üniversitede, asıl programlarına yakın başka bir programa geçiş yapabilirler.
📌Yatay geçiş koşulları ve kontenjanları yönetmelikler doğrultusunda, ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir.
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Nasıl yatay geçiş yapabilirim?
✅Öncelikle öğrencinin devam ettiği bölümün puanına göre geçiş yapabilir. Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekiyor.
✅Yatay geçiş için aranan bir diğer şart ise not ortalamasıdır. Ortalama ile yatay geçiş alan üniversiteler vardır. Genel olarak not ortalamasının yüksek tutulması gerekir. Üniversiteler genellikle 4.0 üzerinden,
3.0 veya 3.50 not ortalaması istiyorlar. Kontenjanlar sınırlıdır.
✅Öğrenciler geçiş yapmak için 1.dönemi tamamlamaları gerekir. Hazırlık 1.öğretim yılından sayılmaz. Önlisans öğrencileri 1.sınıfın,1.dönem yarısı ve 2.dönem yarısında geçiş yapabilirler. Lisans öğrencileri ise ilk iki yarıyıl yani 1.sınıf ile son iki yarıyılına yani 4.sınıf yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
✅Genellikle yatay geçiş imkânı yaz aylarında gerçekleştirilir. Yalnız bu tarihlerde de farklılık gösterilebilir. Bunun için yükseköğretim kurumunun internet sayfasını takip ediniz.
✅Öğrencilerin sadece 2 kez yatay geçiş yapabilme hakları vardır.
✅Bir bölüme geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, o bölüm için verilen kontenjan sayısına göre öğrenci alınır.
✅Açık veya uzaktan öğretim programlarında okuyan öğrenciler örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bunun için, Genel Not Ortalamasının
100 üzerinden en az 80 ve üzeri olması gerekiyor.