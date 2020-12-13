Üniversite öğrencilerinin bilmesi gereken akademik terimler

📌İki farklı lisans programının aynı anda yürütülmesi. Yüksek lisans için aynı durum söz konusu değildir. Aynı anda iki yüksek lisans programının yürütülmesi YÖK tarafından kabul edilmemektedir.

🔎 Nasıl çift anadal yapabilirim?

✅Çift Anadal Programı (ÇAP), lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma şansı sunuyor. Öğrenciler ÇAP ile bir anadal diploma programı ve ikinci bir anadal diploma programının her ikisinden de diploma alma olanağına sahip oluyorlar.

✅Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

✅Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.