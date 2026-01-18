Sabretmek pasiflik midir? I Sabır kavramının günümüzde yanlış anlaşılması

1 /10













◾ Sabır, modern çağda en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri. Günlük dilde sabır; susmak, katlanmak, ses çıkarmamak ve olup biteni kabullenmekle eş anlamlı kullanılıyorken şimdilerdeki manası çok başka.

◾ Haksızlığa uğrayan birine "sabret", kırılan birine "sabırlı ol", itiraz edene ise çoğu zaman "sabırsız" etiketi yaptırılmakta. Halbuki sabır, bu kadar yüzeysel ve edilgen bir mana ile sınırlandırılamayacak kadar derin bir terim...