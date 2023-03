◼ İnsanların kazançları bu dünyada aldıkları değil, verdikleridir. İnsan, verdiği kadarını ahirete getirecektir. Ramazan ayı, insanları yardımlaşma yoluyla cömertliğe yönlendirir.

◼ "Peygamber (SAV) insanların en cömerti idi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan'da Cebrail'in (AS) kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (AS) Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'an'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah (SAV) hayırda, rahmet yüklü rüzgardan daha cömertti."

(Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1)

◼ Peki, bugünkü menümüzde neler var?

- Bulgur Çorbası

- Zeytinyağlı Barbunya

- Kıymalı Puf Böreği

- Fıstık Ezmeli Şekerpare

Ramazan menüsü I 3 . gün