Ramazan menüsü I 6. gün

◼ "Canım elinde olan Allah'a (CC) yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah (CC) nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Zira Allah (CC) buyuruyor ki: "Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir."

(Buhârî, Savm, 2)

◼ Hadis-i şerife göre Yüce Allah, (CC) oruçlunun mükafatını kendisinin vereceğinden bahsediyor. Bu durum, İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin Cenab-ı Hakk (CC) nezdinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

◼ Peki, bugünkü iftar menümüzde neler var?

- Domates Çorbası

- Kilis Tava

- Şehriyeli Pilav

- Lokma