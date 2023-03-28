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Ramazan menüsü I 6. gün

Ramazan, rahmet ve bereket ayıdır. Bu hâl, sofralarımıza da yansır. İftar sofraları misafirlerle genişler, daha özel yemekler seçilir ve hazırlanır. Biz de sofralarınızı donatırken alternatif olması için birbirinden güzel lezzetin tarifini derledik. İşte Ramazan'ın 6. gününün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 15:06
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Ramazan menüsü I 6. gün

"Canım elinde olan Allah'a (CC) yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah (CC) nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Zira Allah (CC) buyuruyor ki: "Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir."

(Buhârî, Savm, 2)

◼ Hadis-i şerife göre Yüce Allah, (CC) oruçlunun mükafatını kendisinin vereceğinden bahsediyor. Bu durum, İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin Cenab-ı Hakk (CC) nezdinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Peki, bugünkü iftar menümüzde neler var?

- Domates Çorbası
- Kilis Tava
- Şehriyeli Pilav
- Lokma

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DOMATES ÇORBASI

4 adet büyük boy domates
1 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı et veya
tavuk suyu
5 su bardağı su
Tuz
Karabiber

ÜZERİ İÇİN
Kruton
Rendelenmiş kaşar

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Domates Çorbası Yapımı

◾ Domatesleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.
◾ İri küp şeklinde doğrayın ve robota atın.
◾ Salçayı ilave edin ve robottan geçirin.
◾ Tencerede, tereyağı ve unu pembeleşene kadar kavurun.
◾ Domates püresi ile et suyu ve suyu katın.
◾ Koyulaşana kadar pişirin.
◾ Tuz ve karabiberini ayarlayın.
◾ Üzerine kruton ya da rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
◾ Çorbanız servise hazır...


Afiyet olsun...

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KİLİS TAVA
▪ 300 gram kıyma
▪ 1 adet soğan
▪ 3 adet sivri biber
▪ 1 adet patates
▪ 1 demet maydanoz
▪ Tuz
▪ Karabiber
▪ Pul biber
▪ 1 adet domates

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Kilis Tava Yapımı

◾ Kıymayı, soğanı, sivri biberleri ve maydanozu mikserde kıyın.
◾ Bir kaba aldığınız kıymaya tuz, karabiber ve pul biber katarak yoğurun.
◾ Halka şeklinde ince doğradığınız patatesleri orta büyüklükteki güvecin dibine yerleştirin.
◾ Patateslerin üzerine kıymalı harcı yayın.
◾ Üzerini domates ve biberle süsleyin.
◾ Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

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