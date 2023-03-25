Ramazan menüsü I 3. gün

Süleymaniye Çorbası Yapımı

◾ Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun.

◾ Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak köfteler oluşturun. Tereyağında kızartarak bir tabağa alın.

◾ Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün.

◾ Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin.

◾ Temizleyip yıkadığınız ıspanağı küçük doğrayın.

◾ Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun.

◾ Sonrasında havuç, patates ve kabağı ilave edin. 1-2 dk kavurduktan sonra domatesi, ıspanağı ve unu ekleyerek kavurun.

◾ Tencereye et suyu, su,haşlanmış mercimek ve tuzu ilave edin.

◾ Kaynamaya başlayınca köfteleri tencereye ekleyin ve 10 dk kadar pişirin.

Enfes çorbanız hazır...