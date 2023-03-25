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Ramazan menüsü I 3. gün

Ramazan'ın üçüncü gün menüsü ile sizlerleyiz. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mukaddes ay, hayatın her alanını etkiler. İnsanlara acıktığında sabretmeyi, öfkelendiğinde susmayı öğretir. Yoksulun hâlinden anlayıp paylaşmayı öğütler. Sevdiklerimizle sofranın etrafında bizleri birleştirir. İşte Ramazan menüsünün 3. günü...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 14:05
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🔸 Bugünlerde vücut ritminiz oruca alışmaya başladı. Oruç tutarken zorlanmamak için sahurda ve iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Hafif, az tuzlu ve az şekerli gıdalar tüketmeye özen göstererek ibadetinizi rahat bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

🔸 Bugünün menüsünde neler var? Bir bakalım...

- Süleymaniye Çorbası
- Zeytinyağlı Fasulye
- Fırın Makarna
- İrmik Helvası

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SÜLEYMANİYE ÇORBASI

▪ 1 su bardağı kırmızı mercimek
▪ Yarım havuç, patates ve kabak
▪ 1 adet domates
▪ Yarım soğan
▪ 2 diş sarımsak
▪ 125 gram ıspanak
▪ 4 yemek kaşığı tereyağı
▪ 1 yemek kaşığı un
▪ 4 su bardağı et suyu
▪ 3 su bardağı su
▪ 1 tatlı kaşığı tuz

KÖFTE İÇİN

▪ 125 gram yağsız kıyma
▪ 1 yemek kaşığı un
▪ Birer çay kaşığı karabiber ve tuz

KIZARTMAK İÇİN
▪ 2 yemek kaşığı tereyağı

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Süleymaniye Çorbası Yapımı

◾ Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun.
◾ Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak köfteler oluşturun. Tereyağında kızartarak bir tabağa alın.
◾ Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün.
◾ Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin.
◾ Temizleyip yıkadığınız ıspanağı küçük doğrayın.
◾ Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun.
◾ Sonrasında havuç, patates ve kabağı ilave edin. 1-2 dk kavurduktan sonra domatesi, ıspanağı ve unu ekleyerek kavurun.
◾ Tencereye et suyu, su,haşlanmış mercimek ve tuzu ilave edin.
◾ Kaynamaya başlayınca köfteleri tencereye ekleyin ve 10 dk kadar pişirin.
Enfes çorbanız hazır...

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ZEYTİNYAĞLI FASULYE

▪ 3 adet soğan
▪ 2 adet domates
▪ 1 kg çalı fasulyesi
▪ 1 su bardağı zeytinyağı
▪ 5 su bardağı su
▪ 3 tatlı kaşığı toz şeker
▪ Tuz

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Zeytinyağlı Fasulye Yapımı

◾ Tencereye küçük doğranmış soğanları, kabukları soyulup küçük doğranmış domatesleri ve tuzu ekleyin. Daha sonra, kılçıklarını bıçakla sıyırdığınız ve ortadan ikiye böldüğünüz fasulyeleri koyun. İyice karıştırıp, zeytinyağı ilave edin.
◾ Toz şekeri ekleyin. Arada bir karıştırarak, fasulyeler hafifçe renk değiştirene kadar kuvvetli ateşte pişirin.
◾ Rengi değişen fasulyelere, sıcak su ekleyin.
◾ Fasulyeler suyunu iyice çekip yumuşak bir hâl alana kadar pişirin.
◾ Daha sonra tencereyi ateşten alın.
◾ İyice soğuyan fasulyeleri servis tabağına alıp, soğuyunca servis yapın.

Afiyet olsun...

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