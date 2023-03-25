Ramazan menüsü I 3. gün

Süleymaniye Çorbası Yapımı
◾ Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun.
◾ Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak köfteler oluşturun. Tereyağında kızartarak bir tabağa alın.
◾ Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün.
◾ Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsağı rendeleyin.
◾ Temizleyip yıkadığınız ıspanağı küçük doğrayın.
◾ Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun.
◾ Sonrasında havuç, patates ve kabağı ilave edin. 1-2 dk kavurduktan sonra domatesi, ıspanağı ve unu ekleyerek kavurun.
◾ Tencereye et suyu, su,haşlanmış mercimek ve tuzu ilave edin.
◾ Kaynamaya başlayınca köfteleri tencereye ekleyin ve 10 dk kadar pişirin.
Enfes çorbanız hazır...