Ramazan menüsü I 4. gün

Tire Köftesi Yapımı
◾ Kıymayı tuz ilave edip iyice yoğurun ve bir gece buzdolabında dinlendirin.
◾ Ertesi gün yeniden çekip iyice yoğurun.
◾ Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp 12 cm uzunluğunda ve parmak kalınlığında köfteler hazırlayın.
◾ İnce şişlere sarıp mangal ateşinde ya da ızgarada pişirin.
◾ Sosu için 1 çorba kaşığı tereyağı, rendelenmiş domates, dövülmüş sarımsak, domates salçası, biber salçası ve suyu karıştırarak 5 dakika pişirin.
◾ Ayrı bir yerde pideleri 3 cm uzunluğunda dilimleyip, kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kızartın.
◾ Pideleri alıp, aynı tereyağındasoğuyan köfteleri kızartın.
◾ Pideleri geniş bir tabağa yerleştirin ve üzerine köfteleri dizip, sos gezdirin.
Afiyet olsun...