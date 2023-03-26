Arama

Menu

Ramazan menüsü I 4. gün

Mübarek Ramazan ayının dördüncü gün menüsü ile sizlerleyiz. Oruçlu olduğumuz vakitlerde, saatler ilerleyip iftar vaktine yaklaştıkça zorlu bir maratonun sonuna geldiğimizi hissederiz. Rabbimizin karşısında bir mükafat kazanma hissiyatı gönüllerimizi aydınlatır ve orucumuzu tamamladığımız her gün bu başarı hissi ile beslenir.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:08
  • 1
  • 10
Ramazan menüleri I 4. gün
Ramazan menüleri I 4. gün

◾ Ramazan, tüm güzellikleriyle yaşamımıza tesir etmeye devam ediyor. Oruç, insanlara sabretmeyi öğretiyor.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur… Oruç sabrın yarısıdır."

(İbn Mâce, Sıyâm, 44)

Bugünün menüsünde neler mi var?

- Buğday Çorbası
- Tire Köftesi
- Patates Salatası
- Gelin Tatlısı

  • 2
  • 10

BUĞDAY ÇORBASI

▪ Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday

▪ 500 gram yoğurt

▪ 1 tatlı kaşığı tuz

▪ 1 adet yumurta

▪ 1 çorba kaşığı un

ÜZERİ İÇİN

▪ 2 çorba kaşığı tereyağı

▪ 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

▪ 1 tatlı kaşığı nane

  • 3
  • 10

Buğday Çorbası Yapımı

◾ Buğdayı ayıklayıp, yıkayın ve 1, 5 litre suyla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.

◾ Ayrı bir kapta yoğurdu çırpın.

◾ Yumurta, tuz ve unu ekleyip, çırpmaya devam edin ve birazcık su ekleyin.

◾ Yoğurdu, tenceredeki buğdayın üzerine ekleyin.

◾ Bir tavada erittiğiniz tereyağının içine kırmızı biber ve nane katın.

◾ Sosunuzu, çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz.

◾ Çorbanız servise hazır...

Afiyet olsun...

  • 4
  • 10

TİRE KÖFTESİ

750 gram az yağlı kıyma

3 tane tırnaklı pide

1 tatlı kaşığı tuz

SOSU İÇİN

3 çorba kaşığı tereyağı

3 adet domates

2 diş sarmısak

1 çorba kaşığı salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

  • 5
  • 10

Tire Köftesi Yapımı

◾ Kıymayı tuz ilave edip iyice yoğurun ve bir gece buzdolabında dinlendirin.

◾ Ertesi gün yeniden çekip iyice yoğurun.

◾ Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp 12 cm uzunluğunda ve parmak kalınlığında köfteler hazırlayın.

◾ İnce şişlere sarıp mangal ateşinde ya da ızgarada pişirin.

◾ Sosu için 1 çorba kaşığı tereyağı, rendelenmiş domates, dövülmüş sarımsak, domates salçası, biber salçası ve suyu karıştırarak 5 dakika pişirin.

◾ Ayrı bir yerde pideleri 3 cm uzunluğunda dilimleyip, kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kızartın.

◾ Pideleri alıp, aynı tereyağındasoğuyan köfteleri kızartın.

◾ Pideleri geniş bir tabağa yerleştirin ve üzerine köfteleri dizip, sos gezdirin.

Afiyet olsun...

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN