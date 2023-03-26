Ramazan menüsü I 4. gün

Mübarek Ramazan ayının dördüncü gün menüsü ile sizlerleyiz. Oruçlu olduğumuz vakitlerde, saatler ilerleyip iftar vaktine yaklaştıkça zorlu bir maratonun sonuna geldiğimizi hissederiz. Rabbimizin karşısında bir mükafat kazanma hissiyatı gönüllerimizi aydınlatır ve orucumuzu tamamladığımız her gün bu başarı hissi ile beslenir.