Konya'da 3 aylar sevinci: Şivlilik
Konya'da üç ayların başlamasıyla birlikte tüm şehirde çocukların katıldığı çok özel bir etkinlik yapılır. Her yıl yapılan bu etkinlik rahmet aylarının geldiğini şehre hatırlatır. Şivlilik etkinliğinde neler yapılır? Şivlilik etkinliği hangi gün yapılır? İşte şivlilik ve tarihi...
Giriş Tarihi: 23.01.2023
14:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
14:36
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Rahmet mevsimi üç aylar Recep, Şaban ve 11 ayın sultanı Ramazan'dan oluşan üç aylık arınma mevsimi, Müslümanlar için büyük bir fırsat dönemidir. 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.
🔷 Dinimizde özel bir yeri bulunan üç aylık süre, içerisinde pek çok tarihi hadiseyi barındırdığı gibi mübarek gün ve geceleri de barındırır.
Üç ayları idrak etmek
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Üç ayların ilki olan Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç geceleri bulunur. Recep ayının ilk cuma günü olan Regaip Gecesi, tüm camilerde dualarla, ilahilerle karşılanır. Camilere akın eden müminler, Regaip Gecesi'ne özel programla birlikte Ramazan iklimine de hazırlanmış olur.
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Miraç hadisesinin yaşandığı gece Recep ayının 27. gecesidir. Bu gecede de camiler tıklım tıklım dolar, Efendimiz (SAV) salavatlarla anılır.
Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde neler yaşadı?
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Efendimiz (SAV) Recep ayıyla birlikte başlayan üç ayları şu dua ile karşılardı:
"Allahım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!"
Üç aylar mesajları 2023
🔷 "Şivli" kelimesi "mum ışığı, kandil" gibi anlamlara gelir.
11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaştığını da ifade eden "şivlilik" adlı etkinlikte çocuklar baş roldedir. Regaip kandilinin olduğu gün sabah namazından itibaren ellerinde poşetler mahallelerinde evlerin ve dükkanların zillerini çalan çocuklar, şeker ve çikolata toplar.
Peygamber Efendimizin maruz kaldığı musibetlere karşı tavrı