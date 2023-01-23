Konya'da 3 aylar sevinci: Şivlilik

🔷 Rahmet mevsimi üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Recep, Şaban ve 11 ayın sultanı Ramazan'dan oluşan üç aylık arınma mevsimi, Müslümanlar için büyük bir fırsat dönemidir.

🔷 Dinimizde özel bir yeri bulunan üç aylık süre, içerisinde pek çok tarihi hadiseyi barındırdığı gibi mübarek gün ve geceleri de barındırır.