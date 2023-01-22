Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

◾ Resulullah'ın (sav) üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.

◾ Peygamber Efendimizin (sav) Ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislerine ve Şaban'ın 15'inden sonra orucun terk edilmesine yönelik tavsiyelerine değinen bazı âlimler, orucu farz olan Ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir.