Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar, 23 Ocak 2023'te başlayacak. Bu mübarak zaman diliminin manevi iklimden yararlanabilmek için inananlar, günlerini nafile ibadetlerle geçiriyor. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu nasıl tutulur? Üç aylar orucu nedir?
Giriş Tarihi: 22.01.2023
13:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
13:52
2023 Üç aylar ne zaman başlıyor?
Mübarek üç aylar, 23 Ocak 2023'te başlıyor.
◾ Üç aylar, Yüce Rabbimizin kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir.
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eder.
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Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur.
Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş, nafile ibadetlerden biridir.
◾ Peygamber Efendimiz (sav),
Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.
Üç aylar orucu kaç gün tutulur?
Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
◾ Resulullah'ın (sav) üç ayların başlaması ile birlikte
" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı. Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır"
◾ Peygamber Efendimizin (sav) Ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislerine ve Şaban'ın 15'inden sonra orucun terk edilmesine yönelik tavsiyelerine değinen bazı âlimler,
orucu farz olan Ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir.
Üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
◾ Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Efendimiz (sav), Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre
buyurmuştur. "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum"
◾ Resulullah (sav),
Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.
Üç aylarda oruç tutmanın fazileti
◾ Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar,
Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.
◾ Nafile oruç,
farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletle görülmüştür.
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Sahabelerden Hz. Enes (ra), Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:
◾ Resulullah'a (sav)
"Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi "Ramazan'ı ta'zim için Şaban."Tekrar soruldu "Hangi sadaka efdaldir?" "Ramazan'da verilen!" cevabını verdi.