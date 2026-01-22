Kış Sağlığı Rehberi: Soğuk Havalarda Vücudunuzu Korumanın Kritik Yolları

1 /7 KALP SAĞLIĞI: SOĞUKTA KALBİNİZİN İŞ YÜKÜ ARTIYOR













✅ Dünyada en yaygın ölüm nedenlerinin başında gelen kalp hastalıkları, kış aylarında ekstra risk altına giriyor. Soğuk hava damarların büzüşmesine, kanın koyulaşmasına ve pıhtılaşma eğiliminin artmasına neden oluyor. Bu durum kan basıncını (tansiyonu) yükselterek kalbin çok daha fazla çalışmasına yol açıyor.

12 Derece Sınırına Dikkat: Kalp için ideal ortam sıcaklığı 18-24 derece arasıdır. Sıcaklık 12 derecenin altına düştüğünde kalp krizi riski artmaya başlar.

Ani Isı Değişimleri: Sıcak bir odadan direkt soğuğa çıkmak kalp üzerinde büyük bir stres yaratır. Dışarı çıkmadan önce bir süre serin bir alanda bekleyerek vücudun uyum sağlamasına izin verilmelidir.

Giysiler ve Koruma: Vücut ısısının yarısı baş bölgesinden kaybedilir; bu yüzden mutlaka bere takılmalıdır. Ayrıca göğüs ön duvarını koruyacak kalın giysiler ve kaşkollar ihmal edilmemelidir.

Risk Grupları: Daha önce stent takılmış olanlar, obezite sorunu yaşayanlar, sigara kullananlar ve genetik yatkınlığı olanlar açık havada ağır fiziksel aktivitelerden (kar küreme, ağır yük taşıma vb.) kaçınmalıdır.