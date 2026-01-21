Ekran Kullanımının Gizli Zararları: Göz ve Omurga Sağlığı İçin Uzman Önerileri

1 /6 Ekran Kullanımının Gizli Zararları













Günümüzde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı artık bir tercih değil, yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak bu teknolojik dönüşüm; göz sağlığından omurga yapısına, beyin gelişiminden psikolojik dengeye kadar pek çok alanda ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, "basit bir yorgunluk" olarak görülen belirtilerin altında kalıcı hasarların yatabileceği konusunda uyarıyor.

😥Özellikle kapalı ortamlarda çalışanlar ve yoğun ekrana maruz kalanlarda gözün doğal nem dengesi bozularak yanma, batma ve ışığa hassasiyet gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlar ortaya çıkabiliyor.

👉 Göz tansiyonu (glokom), çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Görme kaybı başladıktan sonra geri dönüşü oldukça zordur.

👉 Görme kalitesindeki düşüş her zaman gözlük numarasının değiştiği anlamına gelmez; katarakt başlangıcı veya retina hastalıklarının habercisi olabilir.

