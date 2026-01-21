Bugün
Ekran Kullanımının Gizli Zararları: Göz ve Omurga Sağlığı İçin Uzman Önerileri

Yayınlanma Tarihi: 21.01.2026 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 08:35

Dijital cihazların kontrolsüz kullanımı; göz sağlığı, omurga yapısı ve zihinsel gelişim üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Uzun süre ekrana bakmak kuruluk ve glokom gibi görme sorunlarını tetiklerken, yanlış duruş alışkanlıkları boyun bölgesinde kalıcı hasarlara ve ağrılara yol açabiliyor. Özellikle ergenlerde sosyal medya, beyindeki ödül mekanizmalarını etkileyerek odaklanma güçlüğü ve öz-değer kaybı gibi psikolojik riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu olumsuz etkilerden korunmak için ergonomik düzenlemeler, düzenli molalar ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda uyarıyor. Erken teşhis ve yaşam alışkanlıklarındaki küçük değişiklikler, teknolojinin neden olduğu bu kronik sağlık sorunlarını önlemede ise hayati bir rol oynuyor.

Günümüzde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı artık bir tercih değil, yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak bu teknolojik dönüşüm; göz sağlığından omurga yapısına, beyin gelişiminden psikolojik dengeye kadar pek çok alanda ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, "basit bir yorgunluk" olarak görülen belirtilerin altında kalıcı hasarların yatabileceği konusunda uyarıyor.

😥Özellikle kapalı ortamlarda çalışanlar ve yoğun ekrana maruz kalanlarda gözün doğal nem dengesi bozularak yanma, batma ve ışığa hassasiyet gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlar ortaya çıkabiliyor.

👉 Göz tansiyonu (glokom), çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Görme kaybı başladıktan sonra geri dönüşü oldukça zordur.

👉 Görme kalitesindeki düşüş her zaman gözlük numarasının değiştiği anlamına gelmez; katarakt başlangıcı veya retina hastalıklarının habercisi olabilir.

Göz Sağlığı İçin Öneriler 

      Altın Kural: 20-20-20

Göz kaslarını rahatlatmak için uzmanlar şu basit yöntemi öneriyor:

Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca, yaklaşık 20 adım (6 metre) uzaklıktaki bir noktaya bakarak gözlerinizi dinlendirin.

Omurga Sağlığı

👉 Ekranlara bakarken başın sürekli öne eğilmesi, boyun omurlarına binen yükü inanılmaz boyutlara ulaştırıyor. Normal duruşta 4-5 kilogram olan baş ağırlığı, 60 derecelik bir eğimde 25-30 kilograma kadar çıkabiliyor. Risk altındakiler; öğrenciler, masa başı çalışanlar ve uzun süre telefon kullanan gençler.

👉 Belirtiler: Boyun ve omuz ağrısı, hareket kısıtlılığı, kamburlaşma ve üst sırt bölgesinde yanma hissi.

👉 Korunmak İçin:

  • Ekranı göz hizasına yükseltin.
  • Dizüstü bilgisayar kullanırken harici klavye ve fare tercih edin.
  • Her 30 dakikada bir omuz ve boyun egzersizleri yapın.

Ergenlikte Beyin Gelişimi ve Sosyal Medya

Ergen beyni, dijital uyaranlara karşı yetişkinlerden çok daha hassastır. Bunun temel sebebi, beynin "duygu ve ödül" merkezi olan limbik sistemin hızlı gelişmesi; ancak "mantık ve kontrol" merkezi olan prefrontal korteksin 20'li yaşların ortasına kadar tamamlanmamasıdır.

👉 Dopamin Döngüsü: Beğeniler ve bildirimler, beyinde hızlı bir dopamin artışı sağlar. Bu durum, sosyal medyayı biyolojik olarak bağımlılık yapıcı bir deneyime dönüştürür.

👉 Öz-Değer Kaybı: Filtrelenmiş hayatlarla yapılan sürekli kıyaslama; kaygı bozukluğu, yetersizlik hissi ve beden algısı bozukluklarına yol açabilir.

👉 Odaklanma Sorunu: Hızlı akan içerikler, derin düşünme becerisini zayıflatır ve sabır gerektiren okul dersleri gibi alanlara karşı motivasyonu düşürür.

Çocukluk Dönemi: Ekran Maruziyeti ve Gelişimsel Riskler

👉 Özellikle 0-3,5 yaş arası, dil ve sosyal gelişim için en kritik dönemdir. Bu dönemde yoğun ekran maruziyeti, çocukların dünyayı algılama biçimini olumsuz etkileyebilir.

👉 Araştırmalar, aşırı ekran süresinin sosyal etkileşim kurma ve göz teması gibi becerilerde sorunlar yaratabileceğini, var olan otizm semptomlarını ise şiddetlendirebileceğini gösteriyor.

👉 Bir çocuğun 1,5 yaşına kadar göz teması kurması ve ismine tepki vermesi hayati önem taşır. Bu becerilerde eksiklik varsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Öneriler

👉 Teknoloji bir araç olmalı, sağlığımızı yöneten bir engel değil. Dijital dünyayı sağlıklı kullanmak için:

  • Sınır Koyun: Ekran sürelerini belirli saatlerle kısıtlayın.
  • Etkileşime Geçin: Çocuklarla ekran yerine oyun ve kitaplar aracılığıyla bağ kurun.
  • Ergonomiyi Önemseyin: Duruş bozukluklarını düzeltmek için fiziksel alanınızı düzenleyin.
  • Ertelemeyin: Göz veya boyun ağrılarını "yorgunluk" diyerek geçiştirmek yerine düzenli kontrollerinizi yaptırın.

