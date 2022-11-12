İstanbul'un akciğeri: Belgrad Ormanı

◾ Orman yaklaşık 400 bitki, 169 kuş, 56 kelebek ve yüzlerce mantar türüne ev sahipliği yapar. Avlanma yasağı sayesinde de yabani hayat oldukça zengin kalabilmiştir. Öyle ki tenhalarda tilki ya da altın çakala iç bölgelerde ise geyiklere rastlamak mümkündür.

◾ Belgrad Ormanı, kışın yaprak döken çok sayıda ağaç ve bitki türünün oluşturduğu, yapraklı bir ormandır. Ormanda ilk sırayı meşe ağaçları almaktadır. Daha sonra doğu kayını, gürgen ve Anadolu kestanesi gelir.

Sonbahar yürüyüş rotası