İstanbul'un akciğeri: Belgrad Ormanı
İstanbul, yaklaşık on altı milyon nüfusuyla dev bir metropol. Günlük koşuşturma, iş stresi, trafik derken şehrin sakinleri hafta sonlarını iple çekiyor. Doğayla iç içe olmak, spor ve piknik yapmak, kısacası karmaşadan kaçarak bir gün de olsa nefes alabilecekleri uygun alanlara gitmek istiyorlar. Bunun için de akla gelen ilk noktalardan biri Belgrad Ormanı.
Giriş Tarihi: 12.11.2022
10:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
11:49
İstanbul'un huzur noktası
◾ İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan, doğal oluşumlu bir yeşil alan olarak tanımlanan
Belgrad Ormanı, İstanbul'un günümüzdeki en önemli yeşil alanlarından bir tanesi.
◾ Doğusuna İstanbul Boğazı, kuzeyine ise Karadeniz'i alan orman, günümüzde İstanbulluların özellikle hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirmek istediklerinde ziyaret ettikleri, su kemerleri ve mesire yerleri ile
huzurlu bir ortam niteliği taşıyor.
Büyüleyen tatil rotaları: Milli Parklar
Hükümdarların dokunulmaz kıldığı bölge
◾ Sırbistan seferinden dönen
Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman bölgeye bu adı verir. Doğal oluşumlu ormanda, adını içindeki köyden alır.
◾ Arkeolojik araştırmalar bölgenin
mezolitik dönemden itibaren insan toplulukları için bir cazibe merkezi olduğuna işaret eder.
◾ Tarihi kaynaklardan edinilen bilgiye göre
Belgrad Ormanı imparatorların ve padişahların dokunulmaz kılıp, koruyup gözetmesi sayesinde günümüze kadar korunarak gelir.
Doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz 5 vadi
Şehrin su ihtiyacını karşılar
◾ Ormanda, toplam
bulunur. 1719 yılında yapılan Büyük Bent ile 1722 yılında tamamlanan Topuzlu Bendi'nin ardından inşa edilen Valide, II. Mahmud, Kömürcü ve Kirazlı bentleri 7 bent ormanın su toplama yerleridir.
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BİR BİLGİ Bizans İmparatorluğu döneminde Belgrad Ormanı'ndaki bentlerin en büyüğünden, tam 19 kilometre uzaklıktaki Yerebatan Sarnıcı'na su taşınıyordu. Bunun yanında bentlerin üçünden gelen su ulaştırılıp şehre buradan su dağıtılıyordu. Taksim'e
◾ Sadece tarihi ve mimari eserleriyle değil zengin doğal çeşitliliğiyle de dikkat çeken Belgrad Ormanı, tarih kitaplarına göre 1817'de
71 süvari ve 130 piyadeden oluşan birlikle korunuyordu.
Osmanlı'da orman yangınları ile mücadele
Yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor
◾ Orman
yaklaşık 400 bitki, 169 kuş, 56 kelebek ve yüzlerce mantar türüne ev sahipliği yapar. Avlanma yasağı sayesinde de yabani hayat oldukça zengin kalabilmiştir. Öyle ki tenhalarda tilki ya da altın çakala iç bölgelerde ise geyiklere rastlamak mümkündür.
◾ Belgrad Ormanı, kışın yaprak döken çok sayıda ağaç ve bitki türünün oluşturduğu, yapraklı bir ormandır. Ormanda ilk sırayı meşe ağaçları almaktadır. Daha sonra doğu kayını, gürgen ve Anadolu kestanesi gelir.
Sonbahar yürüyüş rotası