Doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz 5 vadi
Ülkemiz, seyrine doyum olmayan birçok doğa harikası vadiye ev sahipliği yapar. Tarih ile doğanın harmanlandığı bu alanlar, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen insanların mola noktasıdır. Kayaların kızıllığından doğanın yeşilliğine kadar manzaralar sunan vadiler, ziyaretçilerini mest ediyor. Sizler için doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz 5 vadiyi derledik.
Giriş Tarihi: 17.09.2020
18:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
18:35
DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK KANYONU: IHLARA VADİSİ
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Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ihlara Vadisi, bitki örtüsü ve barındırdığı tarihi eserler ile doğa, sanat ve kültür olgusunu bir arada buluşturur.
📌 Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı'nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluştu.
Kelebeklerin vadisi
📌 Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi boyunca araziyi derin ve sarp bir biçimde yarmak suretiyle, vadi boyunca görkemli ve çarpıcı güzellikler meydana getirdi
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Doğa, kendini vadinin içinde gizler.
AÇIK HAVA MÜZESİNİ ANDIRAN YAPILARI
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Duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki suyun kenarında, bağlar ve bahçelerden oluşan yoğun bir yeşillik şeridi yer alır. Ihlara Vadisi'ndeki kayalara oyulmuş freskli kiliseler korunarak, yeryüzünde eşine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak günümüze ulaştı.
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Erken dönemlerden itibaren kayaların rahatlıkla kazılmasıyla meydana getirilen iskan yerleri 14 kilometre boyunca Ihlara'dan Selime'ye kadar devam eden Ihlara Vadisi içerisinde yer alır.
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IHLARA VADİSİ’NDE NELER YAPILIR?
📌 Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran
Ihlara Vadisi, yürüyüş yolları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.
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Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ndeki yürüyüş yollarının keyfini çıkarabilirsiniz. Ihlara'daki vadinin tabanına 397 basamaktan oluşan merdivenle inerek, 14, 7 ve 3,5 kilometrelik üç güzergahta trekking yapma imkanı bulabilirsiniz.
📌 Ihlara Kasabası'ndan başlanan yürüyüş ile vadi içerisine inerken her iki tarafta yer alan kayadan oyma tarihi yapılar karşınıza çıkar.
📌 Yaklaşık 3 kilometrelik parkurda vadinin solundaki parkuru takip etmelisiniz. Burada sırasıyla Kemer, Eğritaş tarihi kiliselerini göreceksiniz.
📌 Ihlara Vadisi'nde zengin şifalı su kaynakları vardır. Yaprakhisar köyüne 3 km uzaklıktaki Ziga Kaplıcası'nın, banyo kürleri, romatizma ve kadın hastalıklarına, içme kürleri ise mide, barsak, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına faydalı olduğu söylenir.
IHLARA VADİSİ'NE NASIL GİDİLİR?
📌 Ihlara Vadisi giriş ücreti 45 TL'dir.
📌 Ihlara Vadisi'ne yaz dönemlerinde 07.00-19.30, kış dönemlerinde ise 08.00-17.00 saatleri arasında girebilirsiniz.
📌Trenle Kayseri'ye kadar gittikten sonra otobüsle aktarmalı olarak Ihlara Vadisi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.
📌 Nevşehir Kapadokya Havalimanı veya Kayseri Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra araç kiralayarak ya da otobüslerle Ihlara Vadisi'ne geçebilirsiniz.