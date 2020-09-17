Doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz 5 vadi

📌 Duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki suyun kenarında, bağlar ve bahçelerden oluşan yoğun bir yeşillik şeridi yer alır. Ihlara Vadisi'ndeki kayalara oyulmuş freskli kiliseler korunarak, yeryüzünde eşine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak günümüze ulaştı.

📌 Erken dönemlerden itibaren kayaların rahatlıkla kazılmasıyla meydana getirilen iskan yerleri 14 kilometre boyunca Ihlara'dan Selime'ye kadar devam eden Ihlara Vadisi içerisinde yer alır.

Sonbaharda gezilecek 10 yer 🍂