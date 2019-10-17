Sonbaharda gezilecek 10 yer 🍂

Nevşehir'de bulunan Kapadokya, Türkiye'de her mevsim hem yerli hem de yabancı turistin en fazla ziyaret ettiği bölgelerden biri.

Balon turundan ATV seferlerine ve biniciliğe kadar pek çok aktiviteye katılabileceğiniz Kapadokya, tarihi ve doğal özellikleri bakımından da zengin bir tatil seçeneği sunuyor.