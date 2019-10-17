Sonbaharda gezilecek 10 yer 🍂
Sonbaharda pek çok kişi tatil konusunda çok hevesli olmasa da aslında serinleyen hava, turistik yerlerin daha sakin oluşu ve daha ekonomik hale gelen oteller ile bu mevsim tatil için alternatif arayanlara oldukça uygun. Peki, sonbaharda ülkemizin güzelliklerini ne derece biliyor, ne kadar farkında olabiliyoruz? Yeşilden sarıya, turuncudan kırmızıya dönen yaprakların sizlere eşlik edeceği 10 sonbahar rotasını derledik. İşte sonbaharda gezilecek 10 yer...
Giriş Tarihi: 17.10.2019
16:40
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
14:09
GÜZEL ATLAR ÜLKESİ: KAPADOKYA
Nevşehir'de bulunan Kapadokya, Türkiye'de her mevsim hem yerli hem de yabancı turistin en fazla ziyaret ettiği bölgelerden biri.
Balon turundan ATV seferlerine ve biniciliğe kadar pek çok aktiviteye katılabileceğiniz Kapadokya, tarihi ve doğal özellikleri bakımından da zengin bir tatil seçeneği sunuyor.
KAPADOKYA’DA GEZİLECEK YERLER 🍂
Kapadokya'da ziyaret edebileceğiniz yerlerin başında Ihlara Vadisi, Peri Bacaları, yeraltı şehirleri ve UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Göreme Açıkhava Müzesi geliyor.
Ayrıca Hacı Bektaşi Veli Türbesi'ni, Hallaç Manastırı'nı, Saint Teodore Kilisesi'ni, Elmalı Kiliseyi, Saint Basil Şapelini, Nevşehir Kalesi'ni ve Paşabağ Rahipler Vadisi'ni görebilirsiniz. Ayrıca Kapadokya'da konaklama için bölgeye özgü taş ya da mağara yapıları tercih edebilirsiniz.
Şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğayla bütünleşmek isteyenler için Artvin sonbaharda gidilecek en ideal seçeneklerden biri.
Artvin'de doğada vakit geçirmek isterseniz yaylalara çıkabilir veya kamp yapabilirsiniz.
ARTVİN’DE GEZİLECEK YERLER 🍂
Ayrıca Zil Kale Harabeleri'ni, Karagöl Sahara Mili Parkı'nı, Mençura Şelalesini ve Dolishane Kilisesi'ni ziyaret edebilirsiniz.
Artvin'in doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra sınır kentimize gitmişken nüfus cüzdanınızla girebileceğiniz Batum'a da kısa bir yolculuk yapabilirsiniz.
GASTRONOMİ ŞEHRİ: GAZİANTEP
Hem tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek hem de dünyanın sayılı mutfaklarından birini tatmak istiyorsanız, sonbaharda nereye gidilir sorusunun ilk cevabı Gaziantep olacaktır.
Yazın kavurucu sıcaklarını geride bıraktığımız bu günlerde Gaziantep'te güne ciğer ya da katmerle başlayıp küşleme ve kebapla devam edebilirsiniz.