İnsan beynini geliştiren 10 kitap

📚Jonathan Swift - Gulliver'in Gezileri

📓 Edebiyat tarihinin en ilginç maceralarından birini konu edinen bu kitapta Gulliver adındaki doktorun fantastik gezileri anlatılır. Doktor Gulliver dürüst, kendi hâlinde bir adamdır ve ailesiyle sakin bir yaşam sürmekten başka bir isteği yoktur. Ancak geçim şartlarının zorluğu, onu gemilerde çalışmaya yöneltir. Gulliver denizaşırı seferler yapan gemilerde doktorluk yaparak dünyayı dolaşır.

📓 Günün birinde korkunç bir fırtına gemisini batırır; Gulliver de kendini, her şeyin minicik olduğu tuhaf bir ülkede bulur. Lilliput adındaki bu ülkenin yerlileri bir dev olduğunu düşünerek onu esir alırlar. Bu ülkeden canını zor kurtaran Gulliver'in ikinci gezisi ise daha tuhaf bir yere, devler ülkesine olacaktır.

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