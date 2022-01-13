Hayatımızda bereketi nasıl artırabiliriz?

🔸Kur'ân-ı Kerîm nelerin, nerelerin, kimlerin bereketli ve mübarek olduğuna dair bazı örnekler vermektedir.
🔸Canlıların rızkını sağlayan yeryüzü; yukarıdan inen su; yerden biten zeytin ağacı; feyiz kaynağı olan Kur'an; Kâbe; Hz. İbrâhim, İshak, Mûsâ ve Îsâ; Tûr ve Mescid-i Aksâ'nın çevresi; Hz. Nûh'un gemisinin karaya oturduğu yer bereketlendirilmiştir.
🔸 Kur'ân-ı Kerîm'in bizlere verdiği bu mesajları doğru okursak, hem fani dünyamızda hem de ahiretimizde bolluk ve bereket içerisinde, huzurla yaşamak daha da kolaylaşacaktır..
↪ el-A'râf 7/137; "Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de (İsrâiloğulları) içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık rabbinin İsrâiloğulları'na verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik."
A'râf suresi ilgili ayetin meali
Allah Teâlâ, İsrâiloğulları'nı Hz. Mûsâ vasıtasıyla Firavun'un zulmünden kurtardıktan sonra onları "İçini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık" buyuruyor.
A'râf suresi ilgili ayetin tefsiri
↪ el-Enbiyâ 21/50; İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz?
Enbiyâ suresi ilgili ayetin meali
İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz?
Enbiyâ suresi ilgili ayetin tefsiri
↪ Sâd 38/29; Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz'an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.
Sâd suresi ilgili ayetin meali
Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz'an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.
Sâd suresi ilgili ayetin tefsiri
↪ ed-Duhân 44/3; Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.
Duhân suresi ilgili ayetin meali
Bazı sûrelerin başında bulunan bu tür harflere "hurûf-ı mukattaa" denir (bilgi için bk. Bakara 2/1). Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır.
Duhân suresi ilgili ayetin tefsiri