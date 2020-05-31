Esnafın bereket için toplandığı dua kubbesi hakkında 10 bilgi

16. yüzyılda ortaya çıkan ve arastaların merkezi durumunda olan dua kubbelerinin erken örnekleri hakkında kesin bir bilgi bulunmaz. Fakat fütüvvet geleneğinin devam ettiği ve Ahîlik teşkilâtının ticaret hayatına hâkim olduğu daha eski devirlerde de bazı arasta, bedesten, çarşı gibi ticari merkezlerde esnafın sabah dükkânını açmadan önce bir yerde toplanıp dua ettiği bilinir.

Fütüvvet : Başlangıçta tasavvufi bir mahiyet taşırken 13. yüzyıldan itibaren içtimai, iktisadi ve siyasi yapılanmaya dönüşen kurum.

Sultan II. Mahmud Kubbe-i Hadra'yı nasıl yaptırdı?