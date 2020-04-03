Galaksi, uzay ve evren hakkında 30 çarpıcı bilgi🌏🌑🌛
Galaksi, uzay ve evren hakkında 30 çarpıcı bilgi🌏🌑🌛
Uzay insanoğlu için bilinmezlik ve maceranın girdabı oldu. İnsanın kendisini merak etmekten alıkoyamadığı bu muamma, her geçen gün büyüdü ve yeni gerçekleri ortaya çıkardı. Peki, uzaya gönderilen ilk canlı hangisiydi? Uzay nasıl kokuyordu? Astronotlar uzayda neden her gün en az 2 saat egzersiz yapmak zorundadırlar? Merak edenler için, galaksi uzay ve evren hakkında 30 çarpıcı bilgi..
Giriş Tarihi: 03.04.2020
15:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
11:33