Galaksi, uzay ve evren hakkında 30 çarpıcı bilgi🌏🌑🌛

🔸 Sovyetler Birliği 1957 yılında, daha önce başarılı olan Sputnik 1 uydusundan sonra Sputnik 2'yi göndermeyi planlıyordu. Fakat akıllarda önemli bir problem vardı. Uzay insan için ne kadar güvenli? Bunu öğrenmek için uzaya bir hayvan göndermeye karar veren Sovyet bilim insanları, bu zorlu göreve sokak köpeklerini seçtiler.

🔸 Sputnik 2 içindeki Kapsül çok dardı. Bu dar alana alışabilmeleri için Layka, Albina ve Mushka isimli köpeklerin 20 gün boyunca sürekli küçültülen kafeslerde tutuldular. Uzaya çıkma görevi Layka'ya verildi.

🔸 Sputnik 2 ile birlikte uzaya gönderilecek olan Layka, tüm dünyada tartışmalara sebep oldu. Çünkü bu yolculuğun geri dönüşü yoktu. Laika 3 Kasım 1957'de, Sputnik 2'nin içindeki bir kapsülde, yaşamsal verilerini Dünya'ya aktaracak kablolara bağlı bir şekilde, geri dönmemek üzere uzaya fırlatıldı.