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Galaksi, uzay ve evren hakkında 30 çarpıcı bilgi🌏🌑🌛

Uzay insanoğlu için bilinmezlik ve maceranın girdabı oldu. İnsanın kendisini merak etmekten alıkoyamadığı bu muamma, her geçen gün büyüdü ve yeni gerçekleri ortaya çıkardı. Peki, uzaya gönderilen ilk canlı hangisiydi? Uzay nasıl kokuyordu? Astronotlar uzayda neden her gün en az 2 saat egzersiz yapmak zorundadırlar? Merak edenler için, galaksi uzay ve evren hakkında 30 çarpıcı bilgi..

Giriş Tarihi: 03.04.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 11:33
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🔸 Sovyetler Birliği 1957 yılında, daha önce başarılı olan Sputnik 1 uydusundan sonra Sputnik 2'yi göndermeyi planlıyordu. Fakat akıllarda önemli bir problem vardı. Uzay insan için ne kadar güvenli? Bunu öğrenmek için uzaya bir hayvan göndermeye karar veren Sovyet bilim insanları, bu zorlu göreve sokak köpeklerini seçtiler.

🔸 Sputnik 2 içindeki Kapsül çok dardı. Bu dar alana alışabilmeleri için Layka, Albina ve Mushka isimli köpeklerin 20 gün boyunca sürekli küçültülen kafeslerde tutuldular. Uzaya çıkma görevi Layka'ya verildi.

🔸 Sputnik 2 ile birlikte uzaya gönderilecek olan Layka, tüm dünyada tartışmalara sebep oldu. Çünkü bu yolculuğun geri dönüşü yoktu. Laika 3 Kasım 1957'de, Sputnik 2'nin içindeki bir kapsülde, yaşamsal verilerini Dünya'ya aktaracak kablolara bağlı bir şekilde, geri dönmemek üzere uzaya fırlatıldı.

Geçmişten günümüze uzay çalışmaları

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🔸 Astronotlara göre uzay, kurumuş et, sıcak metal ve kaynak dumanı gibi kokuyor.

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🔸 Galaksilerin merkezinde güneşten 18 milyar kat daha ağır kara deliklerin bulunduğu bilinmektedir.

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🔸 Dünya, bir bowling topundan bile daha pürüzsüzdür. Bowling topunun üzerindeki, hissedilemeyen pürüzlerin aksine, en yüksek dağ ile en derin okyanus bile Dünya yüzeyinin kalınlığının sadece 5.000'de 1'ini oluşturur.

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🔸 Her gün uzaydan Dünya'ya 100 ton ağırlığında meteorit tozu düşmektedir.

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