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Dünya hakkında 30 ilginç gerçek🌍

Dünya'nın ne zamandan beri var olduğuna dair tarih boyunca pek çok hesaplamalar yapılmıştır. Jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak, Dünya'nın yaşının yaklaşık 4,54 milyar yıl olduğuna karar verilmiştir. Peki, yeryüzünde her kıtanın, yılda ortalama olarak 2 santimetre kadar yer değiştirdiğini biliyor muydunuz? Ya da gezegenimizin en uzaktan çekilmiş fotoğrafını daha önce hiç gördünüz mü? Dünya hakkında 30 ilginç gerçeği derledik.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 15:53
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Gezegenimizin en uzaktan çekilmiş fotoğrafı, yaklaşık 6 milyar kilometre öteden çekilmiştir ve "Soluk Mavi Nokta" olarak bilinir.

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Bir insan uzay boşluğunda tamamen korunmasız olarak en fazla 2 dakika hayatta kalabilir.

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Gezegenimizde üretilen en pahalı yapı, yapımı için 150 milyar dolar harcanmış olan Uluslararası Uzay İstasyonu'dur.

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Eğer fabrikalara uygulanan CO2 salınımı ücretlendirmesi üzerinden hesap yapılacak olursa, atmosferin parasal değeri 4.300.000.000.000.000 Sterlin olacaktır. Atmosferdeki her metreküp başına 1.3 CO2 molekülü düşer.

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Gökyüzündeki yıldız sayısı gezegenimiz üzerindeki tüm plajlardaki kum tanesi sayısından fazladır.

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