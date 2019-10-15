Dünya hakkında 30 ilginç gerçek🌍

Dünya'nın ne zamandan beri var olduğuna dair tarih boyunca pek çok hesaplamalar yapılmıştır. Jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak, Dünya'nın yaşının yaklaşık 4,54 milyar yıl olduğuna karar verilmiştir. Peki, yeryüzünde her kıtanın, yılda ortalama olarak 2 santimetre kadar yer değiştirdiğini biliyor muydunuz? Ya da gezegenimizin en uzaktan çekilmiş fotoğrafını daha önce hiç gördünüz mü? Dünya hakkında 30 ilginç gerçeği derledik.