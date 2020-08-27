Doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz 5 tabiat parkı

Bulunduğumuz coğrafya, zengin bitki örtüsü ile birçok doğa harikası tabiat parkına ev sahipliği yapıyor. Şehrin yoğun temposundan yorulan insanlar da nefes alabileceği ve huzur bulacağı bu alanlara yöneliyor. Yeşilin her tonu ile ziyaretçilerini mest eden tabiat parkları, doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Sizler için doğaseverlerin uğrak noktası olan 5 tabiat parkını derledik.