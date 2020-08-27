Doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz 5 tabiat parkı
Bulunduğumuz coğrafya, zengin bitki örtüsü ile birçok doğa harikası tabiat parkına ev sahipliği yapıyor. Şehrin yoğun temposundan yorulan insanlar da nefes alabileceği ve huzur bulacağı bu alanlara yöneliyor. Yeşilin her tonu ile ziyaretçilerini mest eden tabiat parkları, doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Sizler için doğaseverlerin uğrak noktası olan 5 tabiat parkını derledik.
Giriş Tarihi: 27.08.2020
09:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
09:34
📌
Kuzalan Tabiat Parkı, traverten grubu, şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla doğanın tüm güzelliklerini sergiliyor. Tabiat parkı, Giresun'a 45 km Dereli ilçesine ise 13 km uzaklıkta yer alıyor.
➡️ Kuzalan'ın en öneli özelliği Pamukkale'yi anımsatan travertenleridir. Tabiat parkındaki yer alan traverten grubu 800 metrelik alana yayılıyor. Halk arasında "beyaz taş" olarak adlandırılan travertenlere, park alanı ve çevresinde farklı yapılarda rastlanır.
➡️ Kuzalan'ın en yüksek noktası 1800 metre yükseklikteki Dikoluk Pınarı ve Marazlı Tepesi'dir. Dereli-Şebinkarahisar yolu üzerinde bulunan Kuzalan Şelalesi ve Mavigöl ile dikkatleri çeken parkın iç kısımlarına ilerledikçe farklı boyutlarda şelaleler görülür.
Mutlaka görmeniz gereken 20 milli park
📌 İçerisinden suların aktığı ormanda ilerledikçe
doğanın güzelliğiyle baş başa kalacaksınız. Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü de barınıyor.
➡️Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'de Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarında yer alıyor. Bu dereler kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor. Doğu Karadeniz'de sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer Kuzalan'dır.
➡️ Parkın iç kısımlarında ormandaki irili ufaklı göller ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
İstanbul'a yakın 10 büyüleyici kamp alanı
KUZALAN TABİAT PARKI’NDA NELER YAPILIR?
✅ Ormanda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen
patika yollarda yürüyerek doğanın tüm güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Patika yol boyunca değişik türlerde ağaçları, akarsuları, subasar ormanlarını, travertenleri, şelaleleri ve mağarayı görebilirsiniz.
✅
Kamp kurabilir, Mavigöl'de yüzebilir, bisiklet ve foto safari, atv, kaya tırmanışı, olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği de yapılabilirsiniz.
Giriş ücreti: Şahıs 4 TL, bisiklet 4 TL, motosiklet 6 TL, otomobil-kamyonet 12 TL, minibüs 36 TL, midibüs 60 TL, otobüs 108 TL, çadır yeri (günlük) 33 TL, karavan yeri (günlük) 33 TL
BORÇKA KARAGÖL TABİAT PARKI
📌 Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan
Karagöl, Karadeniz'in cenneti andıran güzelliklerinden birisidir. Kuzey Anadolu Dağları'nın devamı niteliğinde olan Karçal Dağları'nın kuzeybatısında yer alır.
➡️ Dünyanın en güzel göllerinden birisi olan Borçka Karagöl, ilçe merkezine 27 kilometre mesafededir. Yöredeki diğer bazı göller gibi heyelan sonucu küçük bir derenin önünün toprak kütlesi kapanması sonucu oluştu. 2002 yılında Bakanlar Kurulu bölgeyi tabiat parkı olarak ilan etti.
➡️ Artvin ilinden toplamda 57 km uzaklıkta bulunan Karagöl'e giderken yolun ilk 51 kilometresi asfalt olup son 6 kilometresi doğal park taşlıdır.
➡️ Artvin Borçka tabelalarını takip ederek ilçeye ulaştıktan sonra Karagöl tabelalarını takip ederek kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.
Günübirlik gezilebilecek tatil rotaları