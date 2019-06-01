Günübirlik gezilebilecek doğa ile iç içe tatil rotaları

Belgrad Ormanı içinde en çok tercih edilen yürüyüş güzergâhlarının başında, II. Mahmut ve Valide Sultan göletlerini de içine alan rota geliyor. Bu güzergâh, çocukların da rahatlıkla yürüyebileceği zorluk derecesinde.

Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla 1500'ün üzerinde bitki türünün yetiştirildiği Atatürk Arboretumu da görülmeye değer yerlerden biri. Arboretumun içinde, üzerinde kazların, ördeklerin, kuğuların ve hatta su kaplumbağalarının yüzdüğü bir de göl var. Suyun rahatlatıcı güzelliğini, göl kenarındaki banklarda oturarak yaşamanız mümkün.