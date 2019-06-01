Günübirlik gezilebilecek doğa ile iç içe tatil rotaları
Fikriyat olarak, henüz tatil planı yapmayanlar için, tatil ve dinlenme duygusunu kısa süreliğine de olsa tatmin edebilecekleri; şehir hayatının stres, trafik ve bunalımlarından bir günlüğüne de olsa uzaklaşabilecekleri tatil rotalarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 01.06.2019
09:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
14:22
"İstanbul'da yeşil alan" denildiğinde, tabi ki her birimizin aklına ilk olarak Belgrad Ormanı geliyor. Birçok yürüyüş parkurunu barındıran Belgrad Ormanı'nda, doğanın uyanışına, ağaçların yeniden yeşillenişine ve baharın en güzel renklerine şahit olabilirsiniz.
Derelerin kenarında kuş cıvıltıları eşliğinde yapacağınız dingin yürüyüşlerin ardından siz de kendinizi yenileyebilirsiniz.
BELGRAD ORMANI'NDA NELER YAPILABİLİR?
Belgrad Ormanı içinde en çok tercih edilen yürüyüş güzergâhlarının başında, II. Mahmut ve Valide Sultan göletlerini de içine alan rota geliyor. Bu güzergâh, çocukların da rahatlıkla yürüyebileceği zorluk derecesinde.
Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla 1500'ün üzerinde bitki türünün yetiştirildiği Atatürk Arboretumu da görülmeye değer yerlerden biri. Arboretumun içinde, üzerinde kazların, ördeklerin, kuğuların ve hatta su kaplumbağalarının yüzdüğü bir de göl var. Suyun rahatlatıcı güzelliğini, göl kenarındaki banklarda oturarak yaşamanız mümkün.
Polonyalı siyasi sürgünlerin 1800'lerde kurduğu Polonezköy, Anadolu Yakası'nda Beykoz'un kalbinde yer alıyor. Baharda renk cümbüşüne dönen Polonezköy'e, sadece kahvaltı etmek için bile gidilebilir.
Köy kahvaltısı yaparak başladığınız güne, hamakta dinlendikten sonra at gezintisiyle devam edebilirsiniz.
POLONEZKÖY'DE NELER YAPILABİLİR?
Farklı kuş türlerine rastlayabileceğiniz yürüyüş parkurunda dolaşabilir; şehrin gürültüsünden uzak bir ortamda, doğayla baş başa kalmanın tadını çıkarabilirsiniz.
Biraz daha kültürel bir gezi olsun istiyorsanız, Zofia Teyze'nin Hatıra Evi'nde eski fotoğraflara dalıp köyün tarihini öğrenebilirsiniz. Hemen önündeki ağaç oyma heykel sergisi ve 1914'te yapılan Czestochowalı Meryem Ana Kilisesi de mini kültür turu için birebir.
Beykoz'un şirin sahil köyü Riva, İstanbul'a yarım saat uzaklıkta. Denizi ve kumsalı epey cazip görünse de, bu mevsimde tercih edilebilecek en güzel yerlerden biri Riva Deresi.
Burada balık tutup piknik yapmak veya tekneyle sazlıkların arasında kısa bir gezinti yapmak mümkün.