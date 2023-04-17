Bayramda sağlıklı beslenme önerileri

🔸 Bir yandan Ramazan ayının sona ermesinin hüznünü yaşarken bir yandan da bayrama ulaşmanın mutluluğu içinde olacağımız bir zaman dilimine geldik. Ramazan Bayramı, bu yıl 21 - 22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bu süreçte bayramın olmazsa olmazı sofralar kurulacak, misafirler ağırlanacak.

🔸 Bayram sofraları, Türk kültüründe büyük bir yer tutar. Fakat bayram sabahı kahvaltısının ardından üst üste yenilen yemekler ve tatlılar büyük mide problemlerine sebebiyet verebilir. Bunun için bayramda yediğimiz yiyeceklere dikkat etmeli ve olabildiğince hafif yiyecekler tüketmeliyiz.

Sağlığımız hakkında yanlış bildiklerimiz