Bayramda sağlıklı beslenme önerileri
Her güzel şeyin elbette bir sonu vardır. Mübarek Ramazan ayının nihayetine geldik. 29 gün süren orucun ardından eski düzenine dönecek olan beslenmemizde sindirim ve daha birçok sağlık sorununu yaşamamak için bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki, sağlıklı bir bayram kahvaltısında neler olmalı? Bayramda hangi gıdalardan uzak durmalıyız?
Giriş Tarihi: 21.04.2023
08:47
🔸 Bir yandan Ramazan ayının sona ermesinin hüznünü yaşarken bir yandan da bayrama ulaşmanın mutluluğu içinde olacağımız bir zaman dilimine geldik.
Ramazan Bayramı,tarihlerinde idrak edilecek. Bu süreçte bayramın olmazsa olmazı sofralar kurulacak, misafirler ağırlanacak. bu yıl 21 - 22 ve 23 Nisan
🔸 Bayram sofraları, Türk kültüründe büyük bir yer tutar. Fakat bayram sabahı kahvaltısının ardından üst üste yenilen yemekler ve tatlılar büyük mide problemlerine sebebiyet verebilir. Bunun için bayramda yediğimiz yiyeceklere dikkat etmeli ve olabildiğince hafif yiyecekler tüketmeliyiz.
Sağlığımız hakkında yanlış bildiklerimiz
🔸 Ramazan ayı boyunca beslenme ve uyuma alışkanlıklarımız değişti. Bayram ile başlayan yemek yeme eylemine porsiyonlarla dur denilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Muhittin Pekuz:
dedi. " Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden eskiye döneceğiz. Ramazan ayında bazen tek öğün ile oruç tutulduğu günler de oldu. Ancak Ramazan ayından sonra öğün atlanmadan, hatta sık sık yememiz gerekiyor. Özellikle lifli gıdalar, posalı gıdalar yememiz gerekiyor. Bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı ve şeker hastaları sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekiyor"
🔸 Bayramlarda genellikle şerbetli ve ağır tatlılar ikram edildiğinden söz eden Pekuz, bunların yerine sütlü tatlılar ikram edilmesini önerdi ve ekledi:
"İkramlardan çay ve kahve ise, böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği olan hastalarda daha büyük sorunlara yol açabilir. Çay ve kahve tüketimini azaltmamız gerekiyor. Sindirim sistemi rahatsızlıkları olmaması için ise lifli gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Acılı ve baharatlı yemeklerden sakınmamız gerekiyor."
Gün boyu tok tutan yiyecekler
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Uzmanlar, metobolizmanın sağlığı ve arınması için bayram boyunca her gün en az 10 bardak su içilmesini öneriyor. Ramazan süresince gün boyunca iki öğüne düşen yeme alışkanlığı bayram sabahı eski düzenine dönecek ve vücutta bir anda besin tüketimi artınca özellikle sindirim sorunları oluşabilir.
🔸 Bayram sabahı ağır ve yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır. Vücuda yeni normale alışmak için zaman verilmelidir.
🔸 Bayram sabahı, olabildiğince
hafif bir kahvaltıyla güne başlanmalıdır. Ramazan ayı süresince mide ve bağırsaklar daha az çalıştıklarından dolayı ani tüketilen yemekler karşısında işlevsellikleri yavaşlar.
🔸 Bayramda, küçük porsiyonlar halinde beslenmeli ve özellikle lifli besinler tüketmeye özen gösterilerek
mide ve bağırsaklar güçlendirilmelidir.
Ramazan'da Osmanlı saray sofralarını süsleyen tatlı