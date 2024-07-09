Yok olmaktan son anda kurtulan tarih: Yıldız Kütüphanesi

◾ Sultan Abdülhamid'in ilme ve kitaplara karşı olan ilgisi onu Yıldız Sarayı içinde dört başı mamur bir kütüphane kurmaya sevk etti. Kütüphanenin ilk parçaları Sultan'ın şehzadeliğinden itibaren topladığı nadide eserlerdi. Zamanla burada çok büyük bir ilmi hazine meydana gelecekti.

◾ Kütüphane-i Hümayun; tek katlı, dört büyük salondan müteşekkil, yetmiş metre uzunluğa sahip bir alanı kapsıyordu. Burada baş hafız-ı kütüb dahil otuz personel görevliydi.