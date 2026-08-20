Suriye’nin Fethi: Yermük Savaşı

3 /10 Yermük Savaşı















◼ İslam kuvvetleri başlangıçta farklı komutanların idaresinde ayrı gruplar halinde konuşlanmış durumdaydı. Ancak birliklerin bu dağınık yapısının büyük bir risk oluşturduğunu fark eden Halid b. Velid (RA), yetkilerin tek bir elde toplanması gerektiğini belirterek ordunun sevk ve idaresini üstlendi.

◼ Karşılarındaki 80.000 ila 100.000 kişilik kalabalık Bizans gücüne karşı orduyu otuz sekiz küçük tabura bölen Halid b. Velid (RA), esnek ve mobil bir savunma taktiğini yürürlüğe koydu.

Halid b. Velid (RA) kimdir?

Halid b. Velid (RA), İslam'ın erken döneminde komuta ettiği hiçbir savaşı kaybetmemesi ve sergilediği üstün askeri deha nedeniyle Hz. Muhammed tarafından "Seyfullah" (Allah'ın Kılıcı) unvanıyla onurlandırılan, Suriye ve Irak'ın fethini gerçekleştiren efsanevi Müslüman komutandır.

HALİD BİN VELİD