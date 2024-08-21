İlim denizinin değerli incisi Cüveyni
İslam tarihi boyunca pek çok alim farklı sıfatlar ve özellikler ile öne çıkmışlardı. Keskin zekası, latif hitabeti ve gönüllere hitap eden dersleri ile Nişabur'un bir ilim merkezi olmasında önemli payı olan İmam Cüveyni; önemli bir müellif, büyük bir müderris ve şartlar karşısında ilmin haysiyetini koruyan duruş sahibi bir alimdi. Fıkıh Usulü ve Kelam sahasında bir üstad olarka kabul edilen Cüveyni, hocaları ve çağdaşları tarafından çokça takdir edilen bir isimdi.
Giriş Tarihi: 21.08.2024
09:19
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
09:43
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1028 - 1085 yılları arasında yaşayan İmam Cüveyni, "İmamu'l Harameyn" sıfatı ile anıldı. Babası ve amcası önemli alimlerdi. Bu sebepten alim bir aileye doğmuştu.
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İlim tahsilinin ilk dönemlerinde keskin zekası, etkileyici hitabeti ve latif kişiliği ile insanların gözdesi olan Cüveyni, babasının vefatı üzerine yirmi yaşında müderris oldu.
İSLAM'IN İLME VERDİĞİ ÖNEM HAKKINDA AYET VE HADİSLER
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Kıraat, Arap Edebiyatı, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Tefsir, Hadis ilimlerine dair derinlemesine bir eğitim alan İmam Cüveyni, gerçekleştirdiği münazaralarla Nişabur çevresinde Ehl-i Sünnet'in güçlenmesini sağlamıştı.
◾ Selçuklu veziri
Amidülmülk'ün zorlamaları sebebiyle Bağdat'a geçen Cüveyni, bir süre sonra Hicaz'a gitti. Nizamülmülk'ün ısrarlı teklifi ile büyük alim 1063 yılında Nişabur'a geri döndü.
◾ İlimde
derinleşmek isteyen ve farklı kaynaklardan kendisini beslemeyi öncelik olarak belirleyen Cüveyni bu sebeple gençliğinden itibaren tahkik yolunu benimsemişti.
Tahkik nedir?
Tahkik araştırma anlamına gelir. İslami ilimlerde araştırma yolu tahkik olarak ifade edilir.
◾ Taklitten
uzak kalarak araştırma kökenli kendine has bir ilim yolculuğu şekillendiren Cüveyni, büyük bir sabır ve metanet örneğiydi. Hayatı boyunca en çok koruduğu vasfı hem hoca hem de talebe olarak kalmasıydı.
İLİM İÇİN KİLOMETRELERİ YAYA YÜRÜYEN MÜSLÜMAN ÂLİMLER
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İlme karşı büyük bir iştiyak ve şevk duyan Cüveyni, zamanının neredeyse hepsini okuma, ilim öğrenme ve talebe okutmaya ayırmıştı. O bu yönleriyle yaşadığı dönemde parmağıyla gösteriliyordu.
◾ Büyük
alim titizlikle çalışarak çağlar aşan eserler de telif etti. Fıkıh, Fıkıh Usulü, Kelam, Tefsir, Hadis gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla İslam medeniyetine mühim katkılar sağlamıştı.
Cüveyni'nin hocaları
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Habbazi
↪ Şeyhu'l Kurra lakabı ile tanınan Habbazi, Buhari'nin meşhur eseri "Sahihi Buhari" için yıllarca yolculuk yapmış bir ilim yolcusuydu. Cüveyni kıraat ilimlerini Habbazi'den almıştı.
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el-Mervezi
↪ Yaşadığı dönemde Horasan'daki Şafiilerin önemli bir temsilcisi olan Mervezi İmam Cüveyni'ye nahiv, fıkıh ve usul dersleri okutmuştu.
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el-Furani
↪ "el İbane" müellifi el Furani, Merv şehrinin en önemli alimlerindendi.
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İsferayini
↪ Meşhur İsferayani'nin oğlu olan bu zat, Fıkıh ve Kelam alanında önemli bir alimdi. Cüveyni Beyhaki Medresesi'nde İsferayini'den ders okudu.
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Ebu Muhammed Abdullah el-Cüveyni
↪ Cüveyni ilk eğitimini babası Ebu Muhammed Abdullah el- Cüveyni'den almıştı. Babası oğlunun yetişmesi için büyük ehemmiyet göstermiştir.
FİKRİYAT YAZARLARINDAN İLİM DOLU ALINTILAR