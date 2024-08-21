İlim denizinin değerli incisi Cüveyni

İslam tarihi boyunca pek çok alim farklı sıfatlar ve özellikler ile öne çıkmışlardı. Keskin zekası, latif hitabeti ve gönüllere hitap eden dersleri ile Nişabur'un bir ilim merkezi olmasında önemli payı olan İmam Cüveyni; önemli bir müellif, büyük bir müderris ve şartlar karşısında ilmin haysiyetini koruyan duruş sahibi bir alimdi. Fıkıh Usulü ve Kelam sahasında bir üstad olarka kabul edilen Cüveyni, hocaları ve çağdaşları tarafından çokça takdir edilen bir isimdi.