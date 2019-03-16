Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Batı ile ilgili uyarıları

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından merhum Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yıllar önce söylediği sözler akıllara geldi. "Sizi uyarıyorum bir tarihçi olarak. Bütün bunlar bir oyundur. Batı hiçbir zaman vazgeçmedi." şeklinde uyarıda bulunan İnalcık, 'Bizim devletimizin dışında ekonomik bir makam yaratmak istiyorlar.' ifadeleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğüne ve bugüne dair mesajlar vermişti.

Sosyal bilimler açısından dünyada ilim âlemine yön veren İnalcık, 1986'da 70 yaşındayken verdiği röportajda Allah'tan yarım eserlerini bitirmek için 10 yıl daha yaşamak istediğini söylemişti. İnalcık, 1941'de yazdığı ilk makalesinin ardından ömrünün son anına kadar 65 yıl boyunca araştırmayı ve yazmayı bırakmadı. 25 Temmuz 2016'da, 100 yaşında iken hayata veda ettiğinde ardında sayısız kaynak bıraktı.

PROF. DR. HALİL İNALCIK: "BATI HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ!"