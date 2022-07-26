Osmanlı’ya başkaldıran ilk örgüt: Filik-i Eterya

Osmanlı Devleti son dönemlerinde Avrupalı devletler tarafından "Hasta Adam" olarak isimlendirilmeye başlandı.Bu dönem içinde ilk defa isyancı bir örgüt ortaya çıktı. Osmanlı'nın iç ve dış etmenler vesilesiyle iyice zayıflamaya başladığı on dokuzuncu yüzyılda Ruslar mezhep birliğini bahane ederek Rumları, Sırpları ve diğer etnik unsurları Osmanlı'ya karşı doldurdular. 1814'de kurulan "Filik-i Eterya" isimli cemiyet, Yunanistan'ın bağımsızlığı yolunda atılan kanlı bir adımdı.