Osmanlı’ya başkaldıran ilk örgüt: Filik-i Eterya
Osmanlı Devleti son dönemlerinde Avrupalı devletler tarafından "Hasta Adam" olarak isimlendirilmeye başlandı.Bu dönem içinde ilk defa isyancı bir örgüt ortaya çıktı. Osmanlı'nın iç ve dış etmenler vesilesiyle iyice zayıflamaya başladığı on dokuzuncu yüzyılda Ruslar mezhep birliğini bahane ederek Rumları, Sırpları ve diğer etnik unsurları Osmanlı'ya karşı doldurdular. 1814'de kurulan "Filik-i Eterya" isimli cemiyet, Yunanistan'ın bağımsızlığı yolunda atılan kanlı bir adımdı.
Giriş Tarihi: 26.07.2022
11:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
12:00
Filik-i Eterya’nın Kuruluşu
🔵 On dokuzuncu yüzyıl Devlet-i Aliyye için bir dağılma dönemini ifade eder.
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir araya gelen isyancılar, 1814 yılında Filik-i Eterya cemiyetini kurarlar.
🔵 Örgütün
üç kurucusu vardır. İkisi Rum, biri Bulgar olan bu öncülerin hepsi tüccardır. Cemiyetin gizliliğini sıkı şekilde korunması nedeniyle başında kimin olduğu tartışılır.
🔵 Cemiyetin başındaki isim genelde
Alexandr İpsilanti olarak kabul edilir. İpsilanti, Rus Çarı tarafından maddi şekilde desteklenir.
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🔹 Yunanistan'a damga vuran Türk: Sadık Ahmet
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Avrupa kamuoyu tarafından da desteklenen Rum isyancıları, Ortodoks din adamlarının öncülüğünde hareket ederler.
🔵 Örgütün kuruluş tarihi ve adıyla ilgili çeşitli yorumlar vardır. Bazı kaynaklarda bu örgüt
"Etnik-i Eterya" olarak da geçen örgütün adı, "Dostluk Cemiyeti" anlamına gelir.
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🔹 Avrupalılar, Osmanlı topraklarında nasıl sanayi casusluğu yaptı?
🔵 Örgüt,
İstanbul'u ele geçirip yeniden Bizans İmparatorluğunu kurma hayali kurar. "Megali İdea" adını verdikleri bu hayalin günümüzde de var olduğu bilinir.
🔵 Amaçlarını gerçekleştirmek için
tüm Hristiyan grupları birleştirerek silahlandırırlar. Eflak ve Boğdan'ı ele geçirerek bir ordu kurmak isterler.
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🔹 İslam mimarisinin Avrupa'daki temsilcisi: Berlin
Örgütün faaliyet programı
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Cemiyet, kendine koyduğu hedeflerle birlikte sırasıyla Yunanistan'ın ilhak edeceği alanları ve hayallerine kavuşacakları planları yaparlar.
🔵 Cemiyetin faaliyet programları genel olarak şu şekildedir:
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Yunan milletinin tam istiklalinin temini
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Batı Trakya ve Selanik'in Yunanistan'a ilhakı
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Ege Adaları, On iki Ada, Girit Adası'nın Yunanistan'a ilhakı
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Batı Anadolu'nun Yunanistan'a ilhakı
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Pontus Rum hükümetinin kurulması
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Kıbrıs'ın Yunanistan'a kazandırılması
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İstanbul'un ele geçirilerek Bizans'ın canlanması
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🔹 Fatih Hristiyanlara nasıl muamele etti?
🔵 Filik-i Eterya cemiyeti tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalara on dokuzuncu asrın başında çalışmalarına başladı.
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1821 yılında örgüytün öncülüğünde Rumlar Mora Yarımadası'nda ayaklanırlar. Bu isyan esnasında Mora'da 40 bin Türk katledilir. Tarihe "Mora Katliamı" olarak geçen bu kıyıma Avrupa kamuoyu sessiz kalır.
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🔹 Osmanlı'nın yer altı savaşçıları: Lağımcılar