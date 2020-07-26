Fatih Hristiyanlara nasıl muamele etti?

İstanbul'un fethi, tarihin en önemli hadiselerinden biri olarak kabul edilen bir zafer. Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği bu kutlu fetih ile Osmanlı'nın cihana hükmeden, dünya siyasetine yön veren bir imparatorluk olduğu anlaşılmış ve itibarı bir hayli artmıştı. Peki, İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı? Fatih'in Hristiyanlara muamelesi nasıldı? Papa, Fatih'i Hristiyanlığa nasıl davet etmişti? O dönemde İstanbul'daki Hristiyan nüfusu ne durumdaydı?
Giriş Tarihi: 26.07.2020
18:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
18:48
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