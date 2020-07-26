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Fatih Hristiyanlara nasıl muamele etti?

İstanbul'un fethi, tarihin en önemli hadiselerinden biri olarak kabul edilen bir zafer. Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği bu kutlu fetih ile Osmanlı'nın cihana hükmeden, dünya siyasetine yön veren bir imparatorluk olduğu anlaşılmış ve itibarı bir hayli artmıştı. Peki, İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı? Fatih'in Hristiyanlara muamelesi nasıldı? Papa, Fatih'i Hristiyanlığa nasıl davet etmişti? O dönemde İstanbul'daki Hristiyan nüfusu ne durumdaydı?

Giriş Tarihi: 26.07.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 18:48
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HRİSTİYAN DÜNYASI FETİH HABERİNİ NASIL KARŞILADI?
HRİSTİYAN DÜNYASI FETİH HABERİNİ NASIL KARŞILADI?

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sonrasında Hristiyan dünyası, bugüne kadar atlatamayacağı bir şoka girmişti. Hristiyan dünyası bu duruma inanamamıştı.

Kimisi Bizans'ın yardımına gidilmediği için Avrupa'daki Hristiyan devletleri suçlarken, kimisi de Bizanslıların işledikleri günahların sonucunda bunların olduğunu ifade ediyordu.

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PAPA ‘HRİSTİYANLIĞIN UTANCIDIR BU’ DİYE BAĞIRMIŞTI
PAPA ‘HRİSTİYANLIĞIN UTANCIDIR BU’ DİYE BAĞIRMIŞTI

Fetih haberi yayıldıkça her yerde yeni bir Haçlı seferi düzenleme fikri hâkim olmuştu. Haber papaya ulaştığında Papa V. Nicolas, "Hristiyanlığın utanıcıdır bu!" diye bağırmıştı.

En başta papa olmak üzere birkaç yıl heyecanla birlik sağlamaya çalışıldıysa da bu durumu kurtaracak bir sonuca varamadılar.

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HRİSTİYANLAR İÇİN ‘TARİHTEKİ BÜYÜK FELAKETLERDEN BİRİ’
HRİSTİYANLAR İÇİN ‘TARİHTEKİ BÜYÜK FELAKETLERDEN BİRİ’

Hristiyanlar İstanbul'un Türklerin eline geçmesini Romalıların Kudüs'ü yakıp yıkması, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dünyanın sonu gibi insanlık tarihindeki büyük felaketlerden birisi olarak algıladılar.

İstanbul'un fethi üzerine daha birçok ağıt yakıldı.

İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı?

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OSMANLI BÜYÜK BİR PRESTİJ SAĞLADI
OSMANLI BÜYÜK BİR PRESTİJ SAĞLADI

İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'e sonsuz bir kudret ve otorite sağlamıştı.

Fetih öncesi büyük kargaşalar içerisinde çalkalanan Osmanlı İmparatorluğu, fethin getirdiği büyük prestijle hem İslam dünyasının en parlak devleti haline geldi hem de düşmanları üzerinde psikolojik yılgınlık yarattı.

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FATİH’İN HRİSTİYANLARA MUAMELESİ NASILDI?
FATİH’İN HRİSTİYANLARA MUAMELESİ NASILDI?

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul kılıçla aldığı bir şehir olmasına rağmen fetihten sonra Hristiyanların burada yaşamasına müsaade ettiği gibi kaçanların geri dönmesi için de çaba sarf etti.

Bizanslı birçok Rum da gerek Müslümanlığı kabul etsin, gerekse etmesin Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetine alındı.

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