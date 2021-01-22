Osmanlı'nın veteriner yetiştirme okulu: Baytar Mektebi

Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Mekâtib-i Umumiye Nezareti gibi okulların ardından memlekete faydası olan ziraat, ticaret ve sanayi ile ilgili ilim ve maarifin de oluşturulması için harekete geçildi.

Bu doğrultuda ülkenin kalkınmasını sağlayacak, tarım ve hayvancılık konusunda eğitim verecek uygulamalı ziraat ve baytarlık mektebi açıldı.

Osmanlı'da memur yetiştirmek için açılan okul: Mekteb-i Mülkiye