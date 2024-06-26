Osmanlı’da Devşirme Sistemi Nasıl İşlerdi?

🔹 Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan itibaren askeri ve merkezi sistemlere büyük önem vermiş ve devletin yükselişinde bu dinamiklerden fazlasıyla yararlanmıştır. İşte bu sistemlerden en önemlilerinden birisi de devşirme sistemidir.

🔸 Devşirme sistemi yaklaşık 14. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın sonlarına kadar uygulanan bir asker ve bürokrat yetiştirme yöntemidir. Bu sistem, Osmanlı'nın özellikle Balkanlarda fethettiği Hristiyan bölgelerden toplanan genç erkek çocukların eğitilerek devlet hizmetine alınmasını sağlayan bir sistemdir.

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