Necip Fazıl Kısakürek'in İdeolocya Örgüsü
Edebiyat hem yazar hem de okuyucuyu farklı iklimlere götüren bir yolculuktur. Bu serüven esnasında herkesin bir "baş eseri" vardır. Kitapları, şiirleri ve düşünceleri ile ülkemizdeki pek çok alanı etkileyen Necip Fazıl Kısakürek'in "baş eserim" dediği kitap İdeolocya Örgüsü'dür. Yazımı uzun yıllara yayılan İdeolocya Örgüsü, 11 bölümden meydana gelir. Neredeyse her cümlesi derin bir entelektüel kaygı ve İslami bilinç ile kaleme alınan İdeolocya Örgüsü'nden önemli cümlelerin altını çizdik.
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Doğuş olmaya doğuş…
Doğu olmaya Doğu…
En doğrusu Doğunun doğuşu…
Necip Fazıl Kısakürek
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Doğu, ruha, Batı da maddeye, dürbünün doğru tarafıyla bakmış; Doğu maddeye, Batı da ruha, aynı dürbünün tersini çevirmiştir.
Necip Fazıl Kısakürek
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Düşünemediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız. Düşünce milleti olmadığımızı bilmekte, kurtarıcı düşüncenin ilk şartı vardır.
Necip Fazıl Kısakürek
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Biz, hangi milleti ve siyasî zümresi olursa olsun, Avrupalının hoşuna gittikçe ve alkışını topladıkça, böbürlenmek yerine başımızı taştan taşa vursak daha iyi ederiz.
Necip Fazıl Kısakürek
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Dâvanın İslâmiyeti anlatmaktan başka bir şey olmadığına, yeni baştan kendi ruh kökümüzü muhasebe ve murakabe etmekten başka bir iş bulunmadığına; kaybettiğimiz kıymetleri öz bahçemizde kuyuya düşürüp sonra şaşkınlar gibi sokak sokak ve iklim iklim dışarıda kıymet aradığımıza inanıyoruz!
Necip Fazıl Kısakürek