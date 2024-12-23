Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü

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Biz, hangi milleti ve siyasî zümresi olursa olsun, Avrupalının hoşuna gittikçe ve alkışını topladıkça, böbürlenmek yerine başımızı taştan taşa vursak daha iyi ederiz.

Necip Fazıl Kısakürek

NECİP FAZIL KISAKÜREK'TEN 100 ALINTI