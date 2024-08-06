Necip Fazıl Kısakürek'ten unutulmaz sözler

Bir dava adamı olarak tanınan Necip Fazıl Kısakürek, eserleriyle fikir dünyamızda derin izler bırakan bir şairdir. Yaşamı boyunca çok sayıda esere imza atan isim, edebiyatımızda Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" ünvanına sahip şairimiz oldu. Onun ağzından çıkan her söz, kaleminden sayfalara akseden her cümlesi zihnimizde önemli yer edindi. Şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapan ve "Üstad" olarak anılan Necip Fazıl Kısakürek, yazdıkları ile uzun yıllar farklı kuşakları etkiledi. İşte, Sultanu'ş Şuara'dan unutulmaz 20 alıntı...