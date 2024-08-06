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Necip Fazıl Kısakürek'ten unutulmaz sözler

Bir dava adamı olarak tanınan Necip Fazıl Kısakürek, eserleriyle fikir dünyamızda derin izler bırakan bir şairdir. Yaşamı boyunca çok sayıda esere imza atan isim, edebiyatımızda Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" ünvanına sahip şairimiz oldu. Onun ağzından çıkan her söz, kaleminden sayfalara akseden her cümlesi zihnimizde önemli yer edindi. Şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapan ve "Üstad" olarak anılan Necip Fazıl Kısakürek, yazdıkları ile uzun yıllar farklı kuşakları etkiledi. İşte, Sultanu'ş Şuara'dan unutulmaz 20 alıntı...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:57
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Allah ne yüze bakar, ne mal, ne pula bakar;

Ameliyle, kalbiyle beliren kula bakar.

Necip Fazıl Kısakürek

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Bilgisizlikten şiddetli yoksulluk, akıldan aziz mal ve kibirden beter vahşet bulunamaz.

Necip Fazıl Kısakürek

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Açıktadır İslâm,-koskoca meydan;-

İmansa gizlidir, yuvası vicdan...

Necip Fazıl Kısakürek

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Renkleri, ince ince, ne anlatırsın köre?

Konuşun her insanla onu aklına göre!

Necip Fazıl Kısakürek

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Doğru yolda olanlara selam olsun! Dünya Allah'ın mülküdür; dilediğine ve dilediği gibi verir. İyi akıbet Allah'a bağlı olanlarındır.

Necip Fazıl Kısakürek

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