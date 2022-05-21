Medine tarih ekolünün babası: Urve b. Zübeyr

💠 Urve b. Zübeyr, Hz. Ali tarafından Basra'ya vali tayin edilen Abdullah b. Abbas'ın valiliği sırasında onu Basra'da ziyaret eder. Oradan da Mısır'a geçen büyük alim, orada evlenir ve 7 yıl Mısır'da hayat sürer. Ardından ağabeyi Abdullah b. Zübeyr Mekke halife olunca kendisi de Mekke'ye yerleşir ve uzun bir süre burada yaşamını sürdürür.

💠 Ağabeyi Abdullah'ın öldürülmesi üzerine Medine'ye yerleşen Urve, bir süre Emevi siyasetine karşı durdu. Ancak bir yıl sonra Abdülmelik b. Mervan'a biat ederek Zübeyri ailesinden Emevi yönetimine biat eden ilk kişi oldu.