Medine tarih ekolünün babası: Urve b. Zübeyr
Peygamber Efendimiz döneminde ve Asr-ı saadette meydana gelen hadiseleri
araştırma ve tarihsel bir kronolojiye dökme noktasında en önemli isim olan Urve b. Zübeyr, İslam'da tarih yazıcılığını başlatan değerli bir alimdir. Hayatı, siyasi olarak çatışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk gelen güzide şahsiyet, kendisini siyasetten ziyade ilme adayarak arkasında ehemmiyetli bir birikim bıraktı…
Giriş Tarihi: 21.05.2022
15:26
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
15:28
💠 Urve b. Zübeyr cennetle müjdelenen on sahabiden birisi olan Zübeyr b. Avvam'ın (RA) oğludur. Annesi ise Hz. Ebu Bekir'in (RA) kızı Esmâ bint Ebû Bekir'dir (RA).
💠 Hz. Osman'ın (RA) şehit edilmesinden bir yıl sonra gerçekleşen Cemel vakasında, yaşının küçük olmasından dolayı bulunmayan Urve b. Zübeyr, hayatı boyunca siyasetten uzak durmayı tercih eder.
Peygamberimizin askeri hayatını kayda alan alim: Vakıdi
💠 Urve b. Zübeyr, Hz. Ali tarafından Basra'ya vali tayin edilen Abdullah b. Abbas'ın valiliği sırasında onu Basra'da ziyaret eder. Oradan da Mısır'a geçen büyük alim, orada evlenir ve 7 yıl Mısır'da hayat sürer. Ardından ağabeyi Abdullah b. Zübeyr Mekke halife olunca kendisi de Mekke'ye yerleşir ve uzun bir süre burada yaşamını sürdürür.
💠 Ağabeyi Abdullah'ın öldürülmesi üzerine Medine'ye yerleşen Urve, bir süre Emevi siyasetine karşı durdu. Ancak bir yıl sonra Abdülmelik b. Mervan'a biat ederek Zübeyri ailesinden Emevi yönetimine biat eden ilk kişi oldu.
Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında Ramazan ayında düzenlenen seriyyeler
💠 Urve b. Zübeyr, yaşadığı dönemde her ne kadar siyasi çekişmeler, çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşanıyor olsa da ilmi faaliyetlerini bu hadiselerden etkilenmeden devam ettirir.
💠 Toplumda baş gösteren fitneleri ve kaos ortamını fırsat bilen Urve, kendisine Medine'nin güneybatısında Akik vadisinde bir ev yaptırır ve ilmi faaliyetlerine burada devam eder.
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Urve b. Zübeyr’in karakteri
💠 Muttaki oluşu, Allah'a ciddiyetle ibadet edişi ve tüm Müslümanlara örnek teşkil edecek zahit kişiliği ile toplumda tanınan Urve'nin, ömrünün pek çok bölümünü oruçla geçirdiği, her gün Kur'an'ın dörtte birini hatmettiği rivayet edilir.
💠 Urve, Zübeyr b. Avvam'ın (RA), abisi Abdullah'ın ve diğer kardeşlerinin aksine ömrü boyunca siyasetten uzak kalmayı tercih eder. Zamanının büyük bir vaktini ilim tahsil etmekle geçiren Urve, Hz. Âişe'den (R.ANHA), Hz. Ali (RA), Hasan (RA), Hüseyin (RA), Ebû Hüreyre (RA) gibi pek çok önemli sahabiden hadis rivayet eder.
Bedir Savaşı'ndan önce gerçekleştirilen gazve ve seriyyeler
💠 Urve b. Zübeyr, Hadis ilminde önemli bir fakih olarak kabul edilir. Büyük Hadis alimleri tarafından da Hadis alanındaki yetkinliği onanılan Urve'nin siyasi hadiselere karışmaması, onu sözüne itibar edilen ve güvenilen bir alim yapar.
💠 Ayrıca Urve, Hadis ilminin yeni yeni yayılmaya ve sistematikleşmeye başladığı o yıllarda mütenevvi fıkhi konularla ilgili naklettiği hadislerle Fıkıh ilminin gelişmesine büyük katkı sağlar.
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