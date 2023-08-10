Köklü tarihiyle Türk lokumunun serüveni

💠 Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan tatlı ve şekerlemelerin hayatımıza dahil olması esasında kolay olmadı. Coğrafya itibarı ile konargöçer bir toplum yapısında olan Türkler; et ve süt ürünleri ağırlıklı bir tüketim alışkanlığına sahipti. Zamanla sınırların genişlemesi ve yapılan fetihlerle beraber Türkler, farklı coğrafyalara hakim oldular.

💠 Göçebe hayatın getirdikleriyle beraber yiyecekleri muhafaza konusunda birçok teknik üreten Türkler, hakim oldukları topraklarda da et ve süt ürünlerindeki teknikleri meyve ve sebzelerde de uygulamaya döktü. Muhtelif meyvelerden ürettikleri pekmez ve pestillerle farklı tatlılar, şuruplar, şerbetler ve şekerlemeler yaparak mutfak kültürüne zenginlik kattılar.

TÜRKLERDE YEMEK KÜLTÜRÜ