Olsa da yesek: Birbirini tamamlayan lezzetler 🍽

"Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan / Dakika düşelim senelik paydan / Zindanda dakika, farksızdır aydan / Karıştır çayını zaman erisin…" der Necip Fazıl kaleme aldığı mısralarında. Tarih kitapları Türklerin, Anadolu'ya gelmeden önce Orta Asya'da çayla tanıştıklarını yazar. En koyu muhabbetlerin vazgeçilmezi olan çayın Osmanlı'ya gelişi 19'uncu yüzyıl sonlarını bulur. Osmanlı'da çay yetiştirmeye yönelik bilinen ilk ciddi girişim ise Sultan II. Abdülhamid dönemindedir. Osmanlı'da çay o kadar sevilir ki, "Çay Risalesi" adlı bir kitap dahi yazılır.

Günümüzde çay demleme yöntemleriyle ilgili birçok bilgi mevcut ancak ustalar en güzel çayın porselen demlikle hazırlandığını söyler.

Peki çay nasıl demlenir?☕

Demliğe her bir bardak için 1 çay kaşığı çay koyup, ılık su ile yıkamalısınız. Daha sonra üzerine, çaydanlıkta kaynattığınız sudan ilave edin. Kaynayan çaydanlığı kısık ateşin üzerine oturtup, üzerine tekrar demliği yerleştirin. Demlenmeye bırakın. Çayın demlenme süresi 10-15 dakika olmalı ve fazla bekletmeden içilmelidir. Çay demlenirken içine elma kabuğu, portakal kabuğu, çubuk tarçın gibi malzemeler ekleyerek aromalı hoş çaylar elde edebilirsiniz