Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihsel arka planı

🔷 Akdeniz'de stratejik bir konuma sahip olduğundan, Kıbrıs tarihsel olarak büyük bir öneme sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu, 1571'de bu adayı fethederek kontrol altına aldı ve uzun bir süre Osmanlı toprağı olarak kaldı.

🔷 93 Harbi olarak bilinen savaşta Osmanlı İmparatorluğu Ruslara karşı yenilgiye uğradı ve bu durum Kıbrıs'ın kaderini değiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere'nin desteğini elde etmek amacıyla 1878'de Berlin Antlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre, ada toprakları Osmanlı'da kaldı, ancak idari kontrol İngiltere'ye verildi.

Kıbrıs sözlüğü