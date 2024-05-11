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7 Güzel Adam'dan alıntılar

Edebiyatımızın en zor dönemlerinden birinde ortaya çıkarak şiir, deneme, öykü, roman gibi alanlarda ev içinde yüksek sesle okunabilecek eserler yazan 7 Güzel Adam, her şeyin grileştiği yirminci yüzyılda bembeyaz bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Kendilerinden sonra gelen gençlere hak, iyilik gibi derin kavramları öğreten ve ağabeylik yapan "7 Güzel Adam" arkasında sayısız eser bıraktı. İşte, 7 Güzel Adam'ın her biri içimizde sonsuz kapılar açan alıntıları...

Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 16:42
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Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın.

Sezai Karakoç

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Nefs, insanın enfüsî düşmanı. İçten vuran düşman. Ve insanın bütün öbür düşmanlarıyla el birliği eden düşman. Onsuz hiçbir düşman insana gerçek bir zarar ulaştıramaz.

Sezai Karakoç

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Diriliş oluşumu, bir açıdan, bir mirastır. Ancak, bir başka açıdan da, yepyeni bir doğum.

Sezai Karakoç

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Müslüman! İslâm'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin...

Sezai Karakoç

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Yıllar geçti. Anıldım, unutuldum; ve daha çok yanlışlarım anıldı. Yaşasın yanlışlarım. Beni unutturmayan onlar.

Sezai Karakoç

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