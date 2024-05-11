7 Güzel Adam'dan alıntılar

Edebiyatımızın en zor dönemlerinden birinde ortaya çıkarak şiir, deneme, öykü, roman gibi alanlarda ev içinde yüksek sesle okunabilecek eserler yazan 7 Güzel Adam, her şeyin grileştiği yirminci yüzyılda bembeyaz bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Kendilerinden sonra gelen gençlere hak, iyilik gibi derin kavramları öğreten ve ağabeylik yapan "7 Güzel Adam" arkasında sayısız eser bıraktı. İşte, 7 Güzel Adam'ın her biri içimizde sonsuz kapılar açan alıntıları...