Kanuni Dönemi Hanım Sultanları: Hürrem ve Mihrimah

HÜRREM SULTAN KİMDİR?

🔸 Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı ve II. Selim'in annesi olan Hürrem Sultan, Osmanlı'nın en güçlü kadınlarındandır. Saraya cariye olarak gelen Hürrem Sultan'ın nereli olduğu kesin olarak bilinmez.

🔸 Vav TV'de yayınlanan Yön Veren Kadınlar programında Hürrem Sultan hakkında konuşan Can Alpgüvenç, Hürrem Sultan'ın kökeni hakkında şu bilgileri veriyor:

"1504-1506 yıllarında doğduğu kabul ediliyor. Şimdiki Ukrayna toprakları, o zamanki Galiçya bölgesinde Rogatin diye bir kasabada doğmuş. Rus olduğu, Lehistan asıllı olduğu söyleniyor. O konuda da kesin bir birlik içinde değil tarihçiler. Leh olma ihtimali daha çok beliriyor."

🔸 Kırım'daki Han'a, Osmanlı askerlerinin akın yapması sonucu pek çok kişi esir alınır. Bunlardan biri de Rossa adıyla bilinen Hürrem Sultan'dır. Kırım sarayında birkaç sene din üzerine eğitim alır; ardından Osmanlı'ya gelir. Saray'a girdiği sırada zaten Müslüman olmuş ve İslam'ı benimsemiştir. Saray'a geldikten sonra kendisine Hürrem adı verilir. Hürrem isminin manası, güler yüzlü, neşelidir. Kendisinin adı gibi güler yüzlü olduğu yönünde rivayetler bulunur.

🔸 Alpgüvenç, Hürrem Sultan'ın karakteristik özelliklerinden şöyle bahsediyor:

"Çok güzel olduğu söylenmiyor Hürrem'in, ama çok alımlı bir hanım. Şirin, güzel konuşan, güler yüzlüdür."

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