Kadisiye Savaşı nedir? Kadisiye Savaşı'nın önemi ve sonuçları...

➡ Sasani Devleti'nin merkezi, Bağdat'ın güneyinde büyük bir şehir olan Medain'dir. Sasani krallarına Kisra denirdi. Devletin kurucusu Erdeşir b. Babek, bölgede bulunan küçük beylikleri ve kabileleri yönetimi altında topladı. Daha sonra Fars beldelerini ve Arap topraklarından bazılarını hakimiyeti altına alarak topraklarını genişletti. Sasani Devleti'nin başına daha sonraları Hürmüz, arkasından da Ebreviz geçti.

📌 Hz. Muhammed'in (sav) İslam'a davet için mektup yolladığı devlet başkanlarından biri de Hüsrev Perviz'di. Peygamberin (sav) mektubu kendisine ulaştığında kibirlendi ve şöyle dedi: "Devletimin askerleri karşıma çıkıyor."

Yemen valisine mektup yollayarak; "Beni yeni dine davet eden çoban da kimdir? Onu bana gönder." dedi.

Bu olaydan sonra saltanat hırsıyla oğlu tarafından öldürüldü ve Sasani Devleti'nde taht kavgaları hiç eksik olmadı.

Doğu'nun kadim öyküsü: Hüsrev ve Şirin