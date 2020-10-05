Doğu’nun kadim öyküsü: Hüsrev ve Şirin

📌Hüsrev ve Şirin ilk defa Firdevsi'nin Şehnamesi'nde kendisine yer edinmiş olsa da bu mesneviye asıl formunu veren ve bir klasik hale getiren Nizami Gencevi'dir. Nizami, bu eseri Firdevsi ve Senai'den etkilenerek kaleme almıştır.

📌Hüsrev ve Şirin hikayelerinde öncü rolü üstlenen Gencevi, yüzyıllar boyunca elliden fazla şaire ilham olmuştur. Bu eserler, bazı farklı tarafları bulunmakla beraber hep Nizâmî'nin eserinden ilham alınarak yazılmıştır.