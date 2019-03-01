İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
İstiklal aşkı defalarca sınanan bu kahraman millet, her seferinde tarihin sayfalarına unutulmaz ve silinmez destanlar nakşetti. O destanlardan biri de Anadolu'nun dört bir yanına şehadet kanıyla yazılan İstiklal Marşı'ydı. Akif, üzerinde paltosu yokken müsabakadaki ödülü kabul etmeyerek 'kahraman ordumuza' bu destansı şiiri yazdı. Peki, Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı?
Giriş Tarihi: 01.03.2019
17:07
Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
10:33
Genel Kurmay'ın Milli Eğitim Bakanlığına müracaat ederek "Bu savaşımızın manasını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan milli marşlara denk olacak bir marş" istemesi üzerine, Bakanlık bu isteği genelge ile bildirmesinin yanında gazeteler ilan vererek "
Birinci seçilenin sözlerine 500 ve bestesine 500 lira olmak üzere mükaat" koyarak bir müsabaka açıldı.
İSTİKLAL MARŞI'NI YAZMAYI NASIL KABUL ETTİ?
Müsabakaya 724 şiir geldi. Akif Bey, işin içinde para olduğu için, herkes kendisinden istemesine rağmen bir şey yazmadı. Hâlbuki o sırada bir paltosu yoktu ve çok soğuklarda arkadaşı Prof. Dr. Şefik Kolaylı'nın paltosunu ödünç alıyordu.
İstiklal Marşı'nın diğer milli marşlardan farkı ne?
Maarif Vekili bulunan Hamdullah Suphi Bey, müsabakaya "nakdi mükâfat vaat edilmiş olması yüzünden" iştirak etmemiş olan şair Mehmet Akif'e müracaat ederek, yazmasını istemişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Bey: "Ben mebusum, müsabakaya iştirak etmem, ayrıca yazarım." diyerek teklifi kabul edip istikamet ettiği Taceddin dergâhında "Kahraman Ordumuza" ithaf ettiği İstiklal Marşı'nı yazdı.
Milli marş konusu TBMM'nin gündemine geldiğinde görüşmelerden sonra Mehmet Akif'in de şiirine itirazlar oldu. Oturum başkanı tartışmaların yoğunlaşması üzerine ortaya çıkan görüşlerin daha sakin bir kafa ile değerlendirip tartışılması için zaman kazanmak istedi. Bunun için Mehmet Akif'e ait metnin basılıp milletvekillerine dağıtılmasını isteyenler, istemeyenler şeklinde oylama yaptı. Yapılan oylamada basılıp dağıtılması fikri benimsenmişti.
İstiklal Marşı'nın ilk okunduğu yer: Nasrullah Camii
HER KITASI AYAKTA KARŞILANDI
Bu ilk görüşmeden üç gün sonra 1 Mart 1921'de konu yeniden meclise geldi. O günün oturumunda İstiklal Marşı çeşitli yönleriyle tartışıldı. En son Hamdullah Suphi Bey'in marşı kürsüde okunmasına karar verildi. Hamdullah Suphi tarafından okunduğu zaman her kıtası sürekli alkışlarla karşılandı.