İlber Ortaylı Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek
Altı asır boyunca hükmettikleri topraklarda gösterdikleri adil, hoşgörülü ve istikrarlı idare ile isimlerini tarih sayfalarına altın harflerle yazdıran Osmanlılar'ın sırrı her zaman merak edildi. Osmanlılar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. İlber Ortaylı da bu sırrın peşine düşen araştırmacılardandı. Sizler için İlber Ortaylı'nın Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.
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İstanbul'un fethi büyük bir olaydır. Bu sadece Türkler'in milliyetçi tarih şuuru açısından dolayı böyle değerlendirilen bir olay değildir. Maalesef üzerinde yeterince durulmuyor. İstanbul'un fethi ateşli silahların ve modern askerî tekniklerin kullanıldığı Rönesans tipi bir savaşın doruğundaki bir olaydır.
Prof. Dr. İlber Ortaylı
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Vatanımız 11. asırdan itibaren Türkleşti. 12. asırdan itibaren burada ticaret ve diplomasiyle uğraşan İtalyanlar bu ülkeye Turcmenia diyorlar. Yani Yakındoğu'yu iyi tanıyan ve burada ticaret yapan İtalyanlar; Cenevizler, Venedikliler buraya Türkmenya veya Türkiya adını o zamanlar vermişler.
Prof. Dr. İlber Ortaylı
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İran'da, İsfahan, Orta Asya'da, Müslüman Hindistan'da, Delhi gibi belki böyle kalabalık şehirler vardır. Buna rağmen, İstanbul'un nüfusundan çok zenginliği, orijinal mimarisi, kütüphaneleri dikkati çekerdi. Develer dolusu kervanlarla bu şehre kitap taşırdı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı
İLBER ORTAYLI'NIN "İNSAN GELECEĞİNİ NASIL KURAR?" KİTABINDAN ALTIN ÖĞÜTLER
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Osmanlı sarayının 18. yüzyıla kadar devlet idaresindeki en temel müessesesi Enderun'dur ki Farsça anlamıyla "iç kısım" demektir. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde, Bâbüssaade'den girince arz odasının sağ ve solunu ve oradaki avluyu içeren kısma Enderun avlusu diyoruz. Burada kapıdan girince hemen sağımızda kalan yer Enderun'un ilk odalarıdır.
Prof. Dr. İlber Ortaylı
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Fatih, Batı'ya karşı kompleksi olmayan Doğulu'dur. Bu tip bir insan bırakın devlet adamlarımız arasında, zamanımızın aydınları arasında bile çok az bulunur.
Prof. Dr. İlber Ortaylı