İlber Ortaylı Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek

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Vatanımız 11. asırdan itibaren Türkleşti. 12. asırdan itibaren burada ticaret ve diplomasiyle uğraşan İtalyanlar bu ülkeye Turcmenia diyorlar. Yani Yakındoğu'yu iyi tanıyan ve burada ticaret yapan İtalyanlar; Cenevizler, Venedikliler buraya Türkmenya veya Türkiya adını o zamanlar vermişler.

Prof. Dr. İlber Ortaylı