İlber Ortaylı'nın hayata dair nasihatleri

Tarih boyunca alimler yazdıkları eserler ile topluma yol göstermiş, kendilerinden sonra gelen kuşaklar için öğretici metinler kaleme almışlardır. Akademik çalışmaları ile ülkemizin en önemli ilim adamlarından biri olarak kabul edilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da kaleme aldığı "İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?" başlıklı eserinde yaşama dair pek çok mühim meseleye dikkat çekerek gençleri uyarıyor. Sizler için kitaptan altı çizili cümleleri bir araya getirdik.