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İlber Ortaylı'nın hayata dair nasihatleri

Tarih boyunca alimler yazdıkları eserler ile topluma yol göstermiş, kendilerinden sonra gelen kuşaklar için öğretici metinler kaleme almışlardır. Akademik çalışmaları ile ülkemizin en önemli ilim adamlarından biri olarak kabul edilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da kaleme aldığı "İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?" başlıklı eserinde yaşama dair pek çok mühim meseleye dikkat çekerek gençleri uyarıyor. Sizler için kitaptan altı çizili cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 24.06.2023 17:59 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 18:32
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Karşıt görüşleri öğreneceksiniz. İnsanlar sevmedikleri insanlardan, benimsemedikleri ideolojilerden de öğrenebilir ve değerli olan da budur. Saygı duyacaksınız, sevmek de şart değil. Herkese tahammül etmek zorundasınız.

İlber Ortaylı

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Biz çocuklarımıza fırsat eşitliği veremedik, veremiyoruz. "Dağdaki çoban şu bölümü birincilikle kazandı," diye ara sıra haberler çıkar. İşte o saf yetenektir ve emin olun sayısı duyup okuduklarınızdan daha fazladır. Ama keşfedilememiş, değerlendirilememiş ve yönlendirilememişlerdir.

İlber Ortaylı

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Ancak iyi eğitimden geçen öğretmenlerin, eşit fırsat verilen çocukların sisteminde otodidakt olunur. İşte o sistemden çıkan çocuk kendini inşa eder, yetiştirir. Hiçbir çocuk kendi başına kendi duvarını öremez; bu çok açıktır.

İlber Ortaylı

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Eğitimde esas olan liyakat ve eşitliğin tesisidir. O zaman hangi zamanda, hangi zeminde okuduğunuzun önemi kalmaz. Farklar ortadan kalkar. Bizde maalesef uzun süredir bozukluk var; sistemin şu anda da iyi gitmediği ortada...

İlber Ortaylı

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Çoğu insanın yol açmaya cesareti yoktur. Ya sağa döner ya sola; üçüncü bir yoldan yürümek istemez. Hep hazır yola sapmaya çalışır.

İlber Ortaylı

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